MF: chcemy, by 17 maja rząd przyjął projekt ws. wsparcia kredytobiorców

Do 13 maja potrwają konsultacje społeczne projektu przepisów ws. wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych w złotych; chcemy, by rząd przyjął projekt do 17 maja - poinformował we wtorek wiceminister finansów Piotr Patkowski.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska zaprezentowali założenia programu wsparcia kredytobiorców i poinformowali o skierowaniu projektu przepisów w tej sprawie do konsultacji.