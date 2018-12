MF: dzięki tzw. wirtualnym rachunkom fiskus szybciej uzyska dane o wpłatach

Centralizacja systemu Poltax, odejście od niektórych deklaracji VAT oraz tzw. wirtualne rachunki, dzięki którym resort finansów szybciej uzyska dane o wpłatach - to niektóre projekty informatyczne MF.

Poinformował o nich PAP pełnomocnik do spraw informatyzacji resortu finansów Przemysław Koch.



Jak mówił, MF pracuje nad centralizacją systemu Poltax, którego początki sięgają jeszcze z lat 90-tych zeszłego wieku. To system, na którym pracują urzędy skarbowe, służący do obsługi procesów związanych z poborem podatku, zwłaszcza PIT, CIT i VAT. Jak wyjaśnił Koch, jest to system zdecentralizowany - urzędy skarbowe działają na własnych bazach danych, które nie komunikują się ze sobą.



"W praktyce oznacza to, że poza urzędem skarbowym, w którym przetwarzane są dane podatnika, inne urzędy skarbowe nie mają dostępu w sposób bezpośredni do takich danych. Realizujemy aktualnie projekt, w ramach którego budujemy jeden centralny system. To duże przedsięwzięcie, z bardzo ambitnym harmonogramem. Naszym celem jest wdrożenie centralnego systemu, z jedną bazą danych, na którym będzie równolegle pracować 400 urzędów skarbowych w Polsce" - podkreślił Koch.



Harmonogram realizacji projektu przewiduje, że resort finansów będzie gotowy na zmianę na przełomie lutego i marca 2019. Opracowany jest plan stopniowej migracji do centralnego systemu – migracje przewidziane są do realizacji w kolejne weekendy od marca do maja - w poszczególnych urzędach skarbowych.



"Zgodnie z opracowanym harmonogramem, do połowy 2019 r. wszystkie urzędy skarbowe będą pracować na jednym centralnym systemie, wszystkie dane podatników związane z obsługą procesów poboru i rozliczenia podatków VAT, CIT, PIT będą dostępne z poziomu jednego systemu, niezależnie do miejsca pracy. Jedynym ograniczeniem będzie poziom posiadanych uprawnień pracownika KAS" - wyjaśnił Koch.



Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że od 1 lipca 2019 r. resort finansów planuje odejść od obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K. "Od 1 lipca 2019 r. przedsiębiorcy w Polsce nie będą mieli obowiązku składania tych deklaracji. Rozliczymy podatek VAT na podstawie danych, które otrzymamy w postaci plików JPK_VAT. Będzie się to wiązać z koniecznością przebudowy plików JPK_VAT, aby pozyskać dodatkowe informacje niezbędne do rozliczenia podatku VAT" - powiedział.



Jego zdaniem zmiana z jednej strony zmniejszy obciążenia administracyjne nakładane na przedsiębiorców, a z drugiej ułatwi pracę administracji skarbowej i uprości wewnętrzne procesy.



Wśród planów informatycznych MF, Koch wymienił także projekt "Witraż" - dotyczący zmiany modelu rozliczania się podatnika z fiskusem. "Chcemy przejść na model oparty o rachunki wirtualne, aby każdy podatnik, bez względu na to, czy to osoba fizyczna, czy przedsiębiorca miał zdefiniowany unikalny rachunek wirtualny, na który będzie dokonywał wpłat w ramach regulowania swoich zobowiązań podatkowych" - mówił.



Jak wyjaśnił, rachunki wirtualne będą powiązane z rachunkiem rzeczywistym - w tym wypadku fiskusa, prowadzonym w NBP. Fiskus będzie miał więc tyle rachunków wirtualnych, ilu podatników. Dzięki temu dużo szybciej uzyska informacje o tym kto, kiedy i ile wpłacił środków, czy uregulował swoje zobowiązania, czy ma zaległość, czy nadpłatę.



"To bardzo popularna usługa w Polsce. Większość dużych przedsiębiorstw z sektora energetycznego, czy telekomunikacyjnego korzysta z takich konstrukcji. Rachunki wirtualne przypisane do naszego konta w NBP usprawnią procesy związane z obsługą poboru i rozliczenia podatków. Dzięki temu dość uciążliwe procesy, które ciągle wykonywane są w dużej części w sposób manualny, zostaną zautomatyzowane. Nie będziemy musieli szukać, kto zapłacił, za co zapłacił, jaki podatek i w jakiej kwocie, itp." - zaznaczył Koch.