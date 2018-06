MF: Istnieje przestrzeń do dalszej konsolidacji sektora bankowego w Polsce

Istnieje przestrzeń do dalszej konsolidacji sektora bankowego w Polsce - ocenia Ministerstwo Finansów w dokumencie Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową.

"(...)rynek banków w Polsce jest konkurencyjny, niemniej istnieje przestrzeń do dalszej konsolidacji sektora, bez zagrożenia monopolizacją rynku" - napisano.



"Obserwowana w Polsce konsolidacja sektora bankowego, pozwala z jednej strony na obniżenie kosztów prowadzenia działalności poprzez efekty skali, z drugiej zaś ułatwi polskim instytucjom finansowym w przyszłości konkurowanie na rynku europejskim" - czytamy.



Ministerstwo Finansów stwierdziło też w dokumencie, że rozwój sektora usług finansowych w Polsce powinien zachować umiarkowane tempo.



"Dysproporcje występujące pomiędzy Polską a strefą euro w zakresie podobieństwa struktur finansowych są efektem m.in. niższego poziomu rozwoju sektora finansowego. Niska relacja aktywów sektora finansowego do PKB wskazuje na przestrzeń do dalszego zrównoważonego rozwoju sektora usług finansowych w Polsce, który stopniowo następuje. Rozwój ten jednak powinien zachować umiarkowane tempo i zachodzić jednocześnie z rozwojem rynków kapitałowych" - napisano.



"Z uwagi na stabilność obecnego, tradycyjnego modelu systemu bankowego, konwergencję do stanu obserwowanego w rozwiniętych państwach UGW nie zawsze należy uznać za pożądaną" - wskazano.



MF oceniło, że w Polsce relacja aktywów sektora finansowego do PKB kształtuje się na poziomie 136,6 proc. PKB i poziom ten – zbliżony do wartości obserwowanych na Słowacji – jest jednym z najniższych w UE.