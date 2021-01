MF: na rachunkach budżetowych ok. 95 mld zł

Na koniec stycznia br. rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 95 mld zł - poinformował w piątek wiceminister finansów Sebastian Skuza. Dodał, że stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi ok. 42 proc.

