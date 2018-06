MF: ochrona zdrowia obywateli i walka z szarą strefą to cele noweli ustawy o SENT

Ochrona zdrowia obywateli i walka z szarą strefą to główne cele nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. SENT), która w czwartek wchodzi w życie – mówi PAP wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Piotr Walczak.

„Uchwalona ustawa jest kolejnym krokiem mającym na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Projekt ten jest odpowiedzią na zaobserwowane przez Ministerstwo Finansów i zgłaszane przez środowiska gospodarcze uwagi, wskazujące na potrzebę objęcia system monitorowania (SENT – PAP) także przewozów kolejowych towarów wrażliwych, monitorowanych już od 2017 roku w transporcie drogowym” – wyjaśnił Walczak.



Zgodnie z nowelizacją system SENT obejmie także przewóz towarów koleją. Poszerzony został katalog towarów, które podlegają systemowi monitorowania przewozu towarów. Poza paliwem, olejem roślinnym, suszem tytoniowym oraz alkoholem skażonym na liście znajdą się również produkty lecznicze, tzw. środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, których może w Polsce brakować ze względu na nielegalny wywóz do innych państw.



Dotyczy to w szczególności specjalistycznych lub nowoczesnych leków, zwłaszcza ratujących życie. Jeżeli w trakcie kontroli przewozu leków objętych SENT, okaże się np., że nie został o tym poinformowany Główny Inspektor Farmaceutyczny, towar zostanie zatrzymany. Przewidziano także kary pieniężne.



Walczak zaznaczył, że zmiany te były konsultowane z resortem zdrowia - minister zdrowia wskazał, które istotne dla życia i zdrowia ludzi produkty, środki i wyroby powinny podlegać SENT.



„Dzięki tym rozwiązaniom Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa ograniczą możliwość nielegalnego, nieewidencjonowanego obrotu towarami wrażliwymi przy wykorzystaniu transportu kolejowego” – zapewnił wiceminister.



Ponadto, jego zdaniem, uzyskają skuteczne narzędzie do walki z nielegalnym wywozem leków. „W tym drugim przypadku wymiar finansowy ma drugorzędne znaczenie” – uważa Walczak.



„Celem wprowadzanych regulacji jest z jednej strony likwidacja szarej strefy, która negatywnie wpływa na budżet państwa, a także na funkcjonowanie i konkurencyjność podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zgodną z prawem, a z drugiej możliwość zabezpieczenia ochrony zdrowia obywateli” – podkreślił zastępca szefa KAS.



Jego zdaniem ze względu na tożsamy katalog podmiotów obowiązanych do dokonywania zgłoszeń do rejestru, wejście w życie nowych przepisów nie powinno wpłynąć istotnie na sposób prowadzenia działalności gospodarczej.



W nowelizacji wprowadzono także ułatwienia zmierzające do ograniczenia czynności związanych z przewozem towarów, m.in. możliwość dokonywania zgłoszeń zbiorczych, czy też stosowania w zgłoszeniach wyłącznie kodów Nomenklatury Scalonej (CN), bez PKWiU.



KAS, jak dodał Walczak, przygotowała zarówno rozwiązania informatyczne oraz przeprowadziła szereg spotkań z podmiotami, które od 14 czerwca br. podlegają przepisom i SENT