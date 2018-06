MF: od 1 lipca fiskus będzie mógł zażądać kolejnych plików JPK

Od 1 lipca fiskus będzie mógł zażądać od najmniejszych firm, ale tylko od prowadzących elektroniczne księgi kolejnych plików JPK. Jak podało MF, dzięki JPK_VAT w ciągu kilku miesięcy br. sprawdzono ok. 383 mln faktur. Bez JPK zajęłoby to kilka lat, o ile w ogóle byłoby możliwe.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów mówili w czwartek podczas spotkania z dziennikarzami o zmianach, które czekają przedsiębiorców od 1 lipca br. w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek przekazywania na żądanie fiskusa JPK zawierających m.in. dane o fakturach, księgach rachunkowych czy stanie magazynów, który dotychczas obejmował tylko największe firmy, zostanie rozszerzony na pozostałych podatników. Kończy się bowiem dwuletni okres przejściowy, z którego mogli oni do tej pory korzystać.



"Mamy kolejny etap wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego (...). Ta zmiana będzie dotyczyła wszystkich podatników, a więc również i mikroprzedsiębiorców" - powiedział wiceminister finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski.



Wyjaśnił, że chodzi o przesyłanie na żądanie organu podatkowego wybranych struktur JPK. "Jeśli tylko podatnik prowadzi dowody księgowe w formie elektronicznej, będzie miał obowiązek przesyłania JPK na żądanie organów za pomocą aplikacji, która jest ogólnie dostępna albo w inne elektronicznej formie za pomocą np. pendrive'a" - mówił Cybulski.



Według niego patrząc na dotychczasowe doświadczenia dotyczące współpracy fiskusa z mikroprzedsiębiorcami w zakresie przekazywania JPK_VAT, nie powinno być problemów z wywiązywaniem się z nowych obowiązków. "Mamy coraz lepsze wyniki, coraz lepiej idzie to podatnikom, coraz sprawniej. Myślę, że i tym razem, jeśli dojdzie do takich zapytań z naszej strony w ramach prowadzonych postępowań, to nie będzie większych problemów z przekazaniem tych informacji" - ocenił.



Zapewnił, że zmiany są kolejnym etapem ułatwień w pracy ministerstwa finansów i organów podatkowych. "Ale i w zdecydowanej mierze również będzie to ułatwienie dla pracy podatników. Na pewno unikną oni niepotrzebnie przedłużających się kontroli czy wezwań albo innych form zainteresowania ze strony organów podatkowych" - mówił. Według niego niejednokrotnie dotąd były one czasochłonne i wymagały dużego zaangażowania ze strony firm.



"Ta forma elektronicznego przekazu, zapytania się elektronicznego, uzyskania odpowiedzi w formie pliku JPK, będzie na pewno dużym usprawnieniem i ułatwieniem współpracy między organami a podatnikami" - powiedział.



Cybulski zwrócił uwagę, że JPK można podpisywać tzw. Profilem Zaufanym, płatnym podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi. Ta ostatnia metoda to rozwiązanie przejściowe - wygaśnie od 1 stycznia przyszłego roku. Dlatego wiceminister apelował do przedsiębiorców, by zakładali Profil Zaufany, ale nie zwlekali z tym na koniec roku.



Dyrektor departamentu nadzoru nad kontrolami w MF Przemysław Krawczyk zauważył, że nowy obowiązek w znaczniej mierze obejmie przedsiębiorców, którzy już wysyłają JPK_VAT, wiedzą więc, jak to się odbywa. Proces będzie podobny, jak w przypadku JPK_VAT.



"Nie narzucamy obowiązków prowadzenia wszystkich dokumentów, dowodów księgowych elektronicznie (...). Jeżeli księgi, ewidencje są prowadzone w formie elektronicznej, to chcemy je w formie elektronicznej w strukturze JPK (...). Ale jeżeli ktoś nie prowadzi tego w formie elektronicznej, to w żadnym razie nie narzucamy obowiązku przekształcenia prowadzenia księgowości papierowej w formę elektroniczną" - podkreślił Krawczyk.



Dodał, że administracja skarbowa się dygitalizuje, ale nie zmusza do tego przedsiębiorców. Wskazał, że firmy mają jedynie obowiązek prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej.



Przedstawiciele MF udostępnili statystyki dotyczące przekazywania przez mikroprzedsiębiorców plików JPK_VAT w okresie luty-maj br. Wynika z nich, że liczba podatników, którzy nie składają JPK systematycznie spada. Początkowo było ich ponad 85 tys., ostatnio ich liczba spadła do ok. 53 tys. Część z nich to firmy, które powinny być wykreślone z rejestru VAT.



Spada też liczba odrzucanych przez fiskusa JPK_VAT; z 79,6 tys. w lutym do 17,7 tys. w maju.



Dane MF pokazują, że dzięki JPK_VAT resort finansów przeanalizował 382,9 mln faktur zakupowych, wykrywając 121,4 tys. faktur, które wymagają wyjaśnienia. Wystawiło je ponad 41 tys. podmiotów, a łączna kwota VAT z tych faktur to prawie 183,4 mln zł. Zdaniem przedstawicieli MF bez JPK_VAT sprawdzenie takiej liczby faktur zajęłoby pracownikom administracji skarbowej kilka lat, jeżeli w ogóle byłoby możliwe.



"Co miesiąc otrzymujemy 100 mln faktur. Bez zastosowania automatycznych technik analitycznych, Big Data, informacja zawarta w nich byłaby bezużyteczna" - ocenił dyrektor departamentu analiz w MF Leszek Syguła.



Zgodnie z wyjaśnieniami MF od 1 lipca organy fiskusa będą mogły zwrócić się do podatników o przekazanie danych wg ustalonego formatu, jeśli będą planowały prowadzenie czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Czas na przekazanie danych będzie nie krótszy niż trzy dni. Według resortu finansów po zmianach obowiązek udostępniania danych w formie elektronicznej fiskusowi może obejmować ok. 2 mln podatników (dotychczas dotyczył ok. 1,7 mln firm).



MF uruchomiło bezpłatną aplikację e-mikrofirma, która pozwala tworzyć ewidencję i generować pliki JPK_VAT. Jej funkcjonalność będzie rozszerzona przede wszystkim o możliwość tworzenia i wysyłania wystawiania JPK_FA (faktura), który zawiera opis transakcji, będzie więc najczęściej pobieranym plikiem.