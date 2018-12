MF: odroczony termin wydania przedmiotu leasingu może być uznany za obchodzenie prawa

W przypadku zawarcia umowy leasingu pojazdu przed końcem 2018 r., ale ze znacznie odroczonym terminem wydania przedmiotu leasingu w 2019 r., może to zostać uznane za obchodzenie prawa podatkowego - przestrzega rzecznik Ministerstwa Finansów.

Od nowego roku zmieniają się przepisy rozliczania samochodów w firmie. Dla wielu przedsiębiorców, którzy użytkują pojazdy w ramach umów leasingowych nie ma pewności, czy w przypadku zawarcia umowy przed końcem 2018 r., a uzyskania pojazdu od leasingodawcy już w 2019 r., będą obowiązywać stare czy nowe przepisy.

Odnosząc się do tych wątpliwości rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek przekazał PAP, że generalnie w takim przypadku będą obowiązywać stare przepisy. Powołując się na art. 8 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustaw o PIT i CIT (która zmienia warunki leasingu pojazdu w firmie) rzecznik podkreślił, że "do umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw o podatkach dochodowych w brzmieniu dotychczasowym". "Natomiast do umów, o których mowa w ust. 1, zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustaw o podatkach dochodowych w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą" - dodał.

Jurek zaznaczył, że "ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy". Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy np. samochodu. "W związku z tym, należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu" - zaznaczył.

"Jednak w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu leasingu, działanie takie może być rozpatrywane jako obchodzenie prawa podatkowego (podlegające klauzuli ogólnej) - podkreślił rzecznik resortu finansów.

Według dyrektora Departamentu Rachunkowości Volkswagen Financial Services Marcina Żochowskiego "z punktu widzenia przedsiębiorców, najistotniejszymi zmianami od stycznia 2019 roku będą kwoty limitów kosztów amortyzacji, z poziomu 20 tys. euro (ok. 87 tys. zł) do 150 tys. zł oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych". "Nowy limit będzie obejmować zarówno odpisy amortyzacyjne (tak jak dotychczas), jak i wyniki sprzedaży samochodu (nowość). W przypadku umów leasingu, najmu i umów o podobnym charakterze, limit nie będzie obowiązywał finansującego (jak to się dzieje obecnie), a korzystającego (nowość). W konsekwencji odpowiednią część miesięcznej raty korzystający będzie zaliczał do kosztów uzyskania przychodów" - dodał ekspert.

Żochowski podkreślił również istotę zmian w obszarze podatkowego traktowania użytkowania samochodów osobowych w działalności gospodarczej. "Od nowego roku pojawia się nowy limit dla kosztów eksploatacyjnych. W przypadku użytkowania mieszanego, czyli na potrzeby firmowe i prywatne, 25 proc. kosztów nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodów". "Z drugiej strony, z nowym rokiem, nie trzeba będzie natomiast prowadzić ewidencji przebiegu (tak zwanej kilometrówki). Ewidencja będzie obowiązywać wyłącznie przedsiębiorców wykorzystujących samochody osobowe tylko dla celów służbowych, w pełni odliczających podatek VAT oraz zaliczających wszystkie koszty eksploatacyjne do kosztów uzyskania przychodu" - dodał.

Ekspert podsumował, że w "nowych przepisach mamy do czynienia zarówno z pozytywnymi zmianami (jak podwyższenie limitu czy ograniczenie stosowania +kilometrówki+), jak i negatywnymi (wprowadzenie limitu dla kosztów eksploatacyjnych) oraz z szeregiem wątpliwości interpretacyjnych, które ze względu na czas wprowadzenia zmian nie zostaną wyjaśnione przed wejściem w życie nowych przepisów".

Resort finansów poinformował, że planuje wydać objaśnienia w sprawie stosowania przepisów dot. rozliczania kosztów używania samochodów osobowych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Wiceminister finansów Filip Świtała zapewnił, że "w ramach wdrażanego programu 3xP - prostych, przejrzystych i przyjaznych podatków resort wyda +objaśnienia+ do wszystkich nowych przepisów, które będą wchodzić w życie od 1 stycznia 2019 roku". "Objaśnienia powinny być gotowe w połowie przyszłego roku. Wśród nich, na pewno znajdzie się też kwestia leasingu samochodów osobowych" - dodał.