MF: oprocentowanie wrześniowych obligacji na niezmienionym poziomie

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych we wrześniu pozostaje bez zmian i będzie preferencyjne w stosunku do obligacji hurtowych - poinformowało Ministerstwo Finansów we wtorek w komunikacie.

MF podało, że oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,5 proc. w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 1 proc.; pozostałe papiery w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,1 proc. dla 3-latek, 1,3 proc. dla 4-latek oraz 1,7 proc. dla 10-latek.



"6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu +Rodzina 500 plus+ oprocentowane są odpowiednio 1,5 proc. i 2 proc. w pierwszym roku oszczędzania" - czytamy w komunikacie.



Resort utrzymuje oprocentowanie na tym poziomie od maja 2020 roku.



"Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych we wrześniu pozostaje bez zmian i będzie preferencyjne w stosunku do obligacji hurtowych" - skomentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak.



"Obligacje skarbowe, w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa, to najbezpieczniejszy sposób oszczędzania, bez limitów kwotowych, z elastycznym dostępem do zgromadzonych środków. Wszystkie obligacje oszczędnościowe można kupić przez internet, bezpiecznie i wygodnie" – dodał.



Resort poinformował, że oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży, wynoszącej 1,25 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,5 proc. dla 12-letnich.



Według MF oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M, po której banki pożyczają sobie pieniądze, a w przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży utrzymanej na poziomie 0,75 proc.



MF poinformował, że ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1 proc.