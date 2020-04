MF proponuje przesunięcie obowiązków informacyjnych emitentów, poinformował w środę resort finansów. Projekt rozporządzenia zakłada m.in. wydłużenie terminów przekazania raportów.

"Dostrzegając szczególną potrzebę ułatwienia emitentom papierów wartościowych prowadzenia działalności w czasie epidemii koronawirusa, proponujemy przesunięcie terminów informacyjnych emitentów" – zaznaczył cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.



Resort proponuje, by termin przekazania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za pierwszy kwartał 2020 r. wydłużyć o 60 dni, do 29 czerwca br.



MF proponuje także, by termin przekazania raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych przekazywanych za 2019 r., przedłużyć o 2 miesiące, do 30 czerwca br.



Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień i konsultacji publicznych informuje MF.