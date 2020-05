MF: spadną stawki dotyczące opłat za nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Spadną stawki dotyczące opłat za nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego, przesunięte też zostaną terminy związane z ponoszeniem tych opłat, wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu stosownego rozporządzenia.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.



MF tłumaczy, że w związku z epidemią COVID-19 oraz wprowadzeniem szeregu ograniczeń zmianie uległa sytuacja pośredników kredytu hipotecznego. Opierająca się na bezpośrednim kontakcie z nowym klientem branża zmuszona została do ograniczenia swojej działalności i poszukiwania dodatkowych działań mających na celu dobro odbiorcy usług finansowych - kredytobiorców.



"Mając na uwadze zaistniałą sytuację oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pośredników kredytu hipotecznego konieczna jest zmiana obowiązującego rozporządzenia (...) mająca na celu przesunięcie w czasie terminów związanych z ponoszeniem opłat przez pośredników kredytu hipotecznego z tytułu kosztów nadzoru" - czytamy.



Zgodnie z projektem, w 2020 r. pośrednik kredytu hipotecznego ustala zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru za rok 2020 w wysokości stanowiącej iloczyn sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w roku 2019, i stawki 0,1 proc. "Zmianie ulega zatem wysokość stawki, która to zostanie obniżona z poziomu 0,2 proc." - napisano.



Dodatkowo w 2020 r., projekt przewiduje, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego poda do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF, informację w sprawie wpłat na pokrycia kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu, w terminie do dnia 31 października 2020 r. Tym samym termin ten został przesunięty o miesiąc.



"Ponadto zgodnie z nowym ust. 1c, w 2020 r. pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty (...) do dnia 15 listopada 2020 r. w konsekwencji czego zmianie ulegnie również termin dokonywania nadpłat oraz niedopłat, które to zgodnie z rozporządzeniem są rozliczane w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji" - dodano.