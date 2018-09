MF: w 2019 r. Fundusz Dróg Samorządowych będzie dysponował kwotą ok. 5,6 mld zł

Już w 2019 roku Fundusz Dróg Samorządowych zagwarantuje zwiększenie centralnego wsparcia na lokalne inwestycje drogowe. FDS będzie dysponował kwotą ok. 5,6 mld zł - poinformowało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Resort finansów podał, że gminy i powiaty na inwestycje drogowe będą mogły otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania z FDS.



"Nowy mechanizm gromadzenia oraz dysponowania środkami sprawi, że zdecydowanie zwiększy się kwota, która z budżetu zostanie przekazana na lokalne inwestycje drogowe. Wiele w tej kwestii będzie zależało również od możliwości samorządów. Z tego względu szacujemy, że w 2019 roku dofinansowania sięgną co najmniej ok. 3,5 mld zł. Natomiast FDS będzie gotowy na wsparcie samorządów sięgające nawet 5,6 mld zł" – powiedział cytowany w komunikacie MF wiceminister finansów Leszek Skiba.



Wyjaśniono, że projekt ustawy o FDS "jest obecnie dyskutowany przez Stały Komitet Rady Ministrów i prawdopodobnie jeszcze we wrześniu zajmie się nim rząd".



MF tłumaczy, że zgodnie z projektem FDS zostanie utworzony w BGK. Oprócz budowy dróg lokalnych wspierał będzie także inwestycje związane z ich remontami oraz przebudowami. Przychody FDS będą pochodzić m.in. z: obligacji Skarbu Państwa, wpłaty z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Lasów Państwowych.



W "Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych", który prowadzony był w latach 2009-2015 wsparcie rządu możliwe było po zagwarantowaniu przez gminę wkładu własnego na poziomie od 50 do 70 proc. W tym czasie na budowę dróg lokalnych rząd przeznaczył niespełna 5,3 mld zł.



W piątek minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował, że projekt ustawy powołujący Fundusz Dróg Samorządowych, który zakłada m.in. zaangażowanie finansowe Lasów Państwowych "wyszedł z Ministerstwa Infrastruktury, ale jak zwykle przy uzgodnieniach (międzyresortowych - PAP) na pewno zmieni jeszcze swój zakres".



Wcześniej "Gazeta Polska Codziennie" podała, że PiS chce, by w ciągu dwóch lat Lasy Państwowe zaangażowały 800 mln zł w budowę dróg samorządowych. Ten pomysł - jak podała gazeta - nie spodobał się leśnikom.



"W ubiegłym tygodniu został przygotowany projekt ustawy powołujący fundusz (Fundusz Dróg Samorządowych), a także wskazujący źródła jego finansowania. I tak gros środków, czyli 1,4 mld zł rocznie, będzie pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 500 mln zł ma przekazywać Ministerstwo Obrony Narodowej, ponadto spółki wpłacą 7,5 proc. od zysku (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym), a Lasy Państwowe dokonają wpłat po 400 mln zł w latach 2019–2020" - czytamy w "GPC".



Kowalczyk dopytywany, czy można spodziewać się zmiany projektu potwierdził, że tak. "Poczekajmy na ostateczny kształt" - zaznaczył. Kowalczyk pytany był również o zaangażowanie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w budowę dróg lokalnych. Minister przypomniał, że NFOŚiGW będzie gospodarzem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (wprowadzony nowelą ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych).



Pieniądze z tego funduszu - jak mówił minister - przeznaczone będą na walkę ze smogiem, ale też "jedną z form walki ze smogiem jest naprawa dróg samorządowych".



"Trzeba przyznać, że jeśli jedzie się po drogach bardzo zniszczonych, to jest większe zużycie paliwa, zatrzymywanie, ruszanie (pojazdu - PAP) itd. zamiast po gładkiej drodze. Co do zamkniętych proporcji finansowania i co do kwot, to po Radzie Ministrów dopiero będzie propozycja rządu" - powiedział Kowalczyk.