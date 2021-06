MF: w 2022 r. polityka nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski

Rada Ministrów przyjmie we wtorek założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.; polityka rządu będzie nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski - zapowiada resort finansów.

Zgodnie z porządkiem obrad rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem założeń budżetu państwa na 2022 r. oraz propozycją średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022 wraz z informacją o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

"Rada Ministrów przyjmie dziś Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r. Polityka rządu będzie nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. W 2022 r. w założeniach budżetowych zakładany jest wzrost PKB, niska stopa bezrobocia i spadek inflacji" - poinformowało PAP biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronie KPRM wynika, że rząd przyjmie projekt budżetu na 2022 r. w III kwartale br.

Jak zauważono, zgodnie z ustawą o finansach publicznych Minister Finansów przedstawia rządowi założenia projektu budżetu państwa na rok następny, uwzględniające ustalenia oraz kierunki działań zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP). Pod koniec kwietnia b.r. rząd przyjął WPFP na lata 2021-2024, którego głównym elementem jest tzw. Aktualizacja Programu Konwergencji (APK). W dokumencie, przekazanym Komisji Europejskiej i Radzie UE, przyjęto wzrost PKB w 2022 r. w wysokości 4,3 proc. Zastrzeżono przy tym, że scenariusz ten nie uwzględnia pozytywnego wpływu, jaki na dynamikę aktywności gospodarczej wywarłoby uzyskanie przez Polskę środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

"Szacujemy, że realizacja KPO spowoduje wzrost poziomu realnego PKB o 1,2 proc. w roku 2022" - powiedział PAP po przyjęciu planu przez rząd minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

W WPFP resort finansów oczekuje, że w 2022 r. inflacja CPI wyniesie 2,8 proc.

Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, do 15 czerwca każdego roku rząd kieruje założenia projektu budżetu państwa na rok następny do Rady w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i pracodawców. Do 15 czerwca rząd przekazuje też Radzie Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny.

Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada informację o: prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto; prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych; prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw; prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej; prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia; prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej; wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.