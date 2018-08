MF: w ciągu 7 miesięcy dochody budżetu wyższe o 6 mld zł

W okresie styczeń-lipiec 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 6,0 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów w komunikacie o wykonaniu budżetu. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu I-VII 2017 r. o ok. 6,8 proc., tj. ok. 12,5 mld zł - dodał resort.

Według komunikatu MF dochody w pierwszych siedmiu miesiącach wynosiły 212,2 mld zł, tj. 59,6 proc. planu, wydatki 213,0 mld zł, tj. 53,6 proc., deficyt wyniósł 0,9 mld zł, tj. 2,1 proc.



Z komunikatu wynika, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 2,8 proc. r/r (tj. ok. 2,6 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,5 proc. r/r (tj. ok. 2,5 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 15,1 proc. r/r (tj. ok. 4,2 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 16,4 proc. r/r (tj. ok. 2,9 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,0 proc. r/r.



"Wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych" - głosi komunikat.



MF dodaje, że w okresie styczeń - lipiec 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 16,0 mld zł i było niższe o ok. 6,6 mld zł (tj. 29,1 proc.) w stosunku do okresu styczeń - lipiec 2017 r. "Spowodowane jest to wpłatą z zysku z NBP w czerwcu 2017 r. w kwocie 8,7 mld zł, która nie wystąpiła w 2018 roku" - informuje MF.



Z kolei wykonanie wydatków budżetu państwa po siedmiu miesiącach 2018 r. wyniosło 213,0 mld zł, tj. 53,6 proc. planu. "W analogicznym okresie 2017 r. przekazano procentowo porównywalną kwotę na wydatki, tj. 53,0 proc. planu (203,8 mld zł)" - informuje komunikat MF.