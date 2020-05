MF: w kwietniu resort sprzedał obligacje oszczędnościowe o wartości ponad 5,4 mld zł

W kwietniu br. resort finansów sprzedał obligacje oszczędnościowe o rekordowej - w skali miesiąca - wartości ponad 5,4 mld zł, informuje w piątek w komunikacie wiceminister finansów Piotr Nowak.

"W kwietniu, w ciągu zaledwie jednego miesiąca, sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o wartości ponad 5,4 mld zł. To historycznie rekordowy popyt w skali miesiąca, który jest wyrazem zaufania do tej formy lokowania i pomnażania oszczędności" - poinformował wiceminister.



Dodał, że najchętniej wybierane były obligacje 4-letnie, na zakup których przeznaczono środki w wysokości niemal 2,9 mld zł.



"Rekordową popularnością cieszyły się również obligacje 10-letnie, w których ulokowano 626 mln zł – to wynik 3-krotnie wyższy od wartości z marca br. Do 46 proc. wzrosła również w kwietniu skala zakupów dokonanych przez internetowy serwis obligacjeskarbowe.pl" - zauważył Nowak.



Zaznaczył, że od początku roku łączna sprzedaż obligacji przekroczyła już kwotę 12,5 mld zł, co stanowi ponad 70 proc. ubiegłorocznej sprzedaży.



Zgodnie z danymi MF obligacje 4-letnie, na które nabywcy indywidualni przeznaczyli kwotę 2 mld 853,5 mln zł, stanowiły 53-proc. udział w strukturze sprzedaży. Na obligacje 3-miesięczne, które stanowiły 20 proc. sprzedaży wydano 1 mld 78,4 mln zł, a na 2-letnie (15-proc. udział) przeznaczono 799,4 mln zł. W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (12 proc. udział).



Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 47,8 mln zł. Ministerstwo przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.