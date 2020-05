MF: w stanie epidemii stabilizująca reguła wydatkowa może być wyłączona

MF: w 2023 r. relacja długu publicznego do PKB spadnie do 39,7 proc.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB będzie się obniżać, w 2023 r. spadnie do 39,7 proc. wobec 44,4 proc. na koniec 2019 r., wynika ze strategii zarządzania długiem w latach 2020-2023, stanowiącej załącznik do projektu budżetu na 2020 rok.