MF weryfikuje ponad 80 tys. faktur na kwotę 2,7 mld zł od niezarejestrowanych do VAT podmiotów

Na podstawie JPK VAT za okres styczeń-sierpień br. zidentyfikowano i poddano do weryfikacji ponad 80 tys. faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane do VAT na kwotę 2,7 mld zł. - podał w środę na Twitterze resort finansów.

"Na podstawie JPK VAT za 2019 r. (styczeń-sierpień) zidentyfikowano 53 765 podatników, którzy w rejestrze zakupów ujęli faktury od 37 937 podmiotów niezarejestrowanych do VAT na kwotę prawie 2,7 mld zł" - czytamy we wpisie.



Wcześniej resort finansów informował, że dzięki analizie plików JPK_VAT od stycznia do sierpnia br. Krajowa Administracja Skarbowa zidentyfikowała rozbieżności dotyczące kwoty 8,7 mld zł.



"Wykorzystując informacje z JPK_VAT za 2019 r. zidentyfikowano i przekazano do weryfikacji 756 452 rozbieżności na kwotę 8,7 mld zł" - podało ministerstwo finansów. Resort zaznaczył, że dane te obejmują okres od stycznia do sierpnia 2019 r. Dodano, że w kwocie 8,7 mld zł VAT stanowi 1,15 mld zł.



MF przypomina, że od 2018r. pliki JPK_VAT wysyła każda firma, która jest podatnikiem VAT. Są one zbiorem danych, który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres i umożliwia ich łatwe przetwarzanie. Pliki JPK_VAT wysyła co miesiąc ok. 1,6 mln podatników.



MF podkreśla, że dzięki JPK_VAT administracja skarbowa: skutecznie zapobiega oszustwom podatkowym, ogranicza nieuczciwą konkurencję, chroni interesy uczciwych podatników, szybciej zwraca podatek VAT przedsiębiorcom.