MF: wierzyciele wyślą elektronicznie tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego

Od 30 kwietnia br. wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną - poinformował w piątek resort finansów. Oznacza to skrócenie czasu rozpoczęcia egzekucji.

Resort tłumaczy, że uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Przyspieszy to przesyłanie korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych KAS i skróci czas do wszczęcia egzekucji.