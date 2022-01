„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec grudnia 2021 r. wyniosło ok. 1 138,1 mld zł, co oznaczało brak zmian m/m” – podano w czwartkowej publikacji Ministerstwa Finansów na stronach internetowych resortu.

Jak wskazało MF, dług krajowy na koniec grudnia wyniósł ok. 872,7 mld zł, a dług w walutach obcych -ok. 265,3 mld zł (co stanowi 23,3 proc. całego długu Skarbu Państwa).