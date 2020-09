MFiPR: 1200 projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które koordynuje Krajowy Plan Odbudowy, rozpoczęło kolejny etap prac nad nadesłanymi propozycjami ministerstw i regionów - poinformował w piątek resort. Jak dodano, w pierwszym etapie wpłynęło prawie 1200 projektów dot. m.in. energetyki, transportu.

"W ramach instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia odporności będziemy mieli do dyspozycji 57 mld euro na dotacje i pożyczki. Można je wykorzystać tylko na podstawie zaakceptowanego przez Radę Europejską Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które koordynuje Krajowy Plan Odbudowy, rozpoczęło kolejny etap prac nad nadesłanymi propozycjami ministerstw i regionów" - poinformował resort w komunikacie.

Ministerstwo przekazało, że w pierwszym etapie wpłynęło do resortu 1198 projektów.

"Dotyczą one różnych dziedzin, w tym energetyki, ochrony środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości, zdrowia, cyfryzacji i spójności terytorialnej. 557 nadesłały regiony, a 641 resorty. Przygotowanie wstępnego projektu KPO i przekazanie go do Komisji Europejskiej planujemy do końca roku" - przekazało ministerstwo.

Następnie, ma rozpocząć się tzw. dialog nieformalny z KE oraz prowadzone będą konsultacje społeczne dokumentu.

"Dziś Komitet Koordynacyjny Polityki Rozwoju (KKPR) pracuje nad kryteriami wyboru projektów do Krajowego Planu Odbudowy" - poinformowało ministerstwo.

Komitet Koordynacyjny Polityki Rozwoju jest organem doradczym rządu. Przewodniczy mu minister funduszy i polityki regionalne, jako przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów.