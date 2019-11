MFiPR: niemal 400 mln zł w 2020 r. dla firm w Programie Polska Wschodnia

Małe i średnie firmy, które w 2020 r. zainwestują we wschodnich regionach kraju mogą skorzystać z blisko 400 mln zł dotacji w ramach programu Polska Wschodnia, podało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wsparcie będzie można uzyskać m.in na innowacyjne produkty.

Jak dodano, część konkursów ogłoszono jeszcze w 2019 roku, ale nadal jest w nich do zdobycia ponad 900 mln złotych.



"Mamy pieniądze na rozwój produktów sieciowych, łączących pod wspólną marką działalność kilku podmiotów, np. w branży turystycznej, na tworzenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych czy innowacyjne wzornictwo. Wspieramy też firmy, planujące wejście na rynki zagraniczne i oczywiście nie zapominamy o start-upach" - wskazała, cytowana w piątkowym komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.



Dodała, że dla przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w Polsce Wschodniej w 2020 r. resort uruchomi nowe konkursy na niemal 400 mln złotych. "W naborach kontynuowanych, ogłoszonych jeszcze w 2019 r., do zagospodarowania jest ponad 900 mln zł." - zaznaczyła.



Według szefowej resortu przedsiębiorcy wciąż mogą zgłaszać innowacyjne pomysły na biznes do tzw. Platform Startowych. Trwa też, jak poinformowała, "ciągły nabór wniosków dla firm, które, przy wsparciu tych Platform, z powodzeniem przygotowały swój pomysł do wprowadzenia na rynek". "Teraz mogą starać się o dofinansowanie dalszego rozwoju i pierwszą sprzedaż – maksymalnie nawet do 1 mln złotych" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.



Resort przypomniał, że do 15 stycznia 2020 roku trwa, ogłoszony w 2019 roku, konkurs o dotację na stworzenie produktów sieciowych. Łącznie do zdobycia jest tu 420 mln zł. "O dofinansowanie mogą starać się zarówno konsorcja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jak i pojedyncze firmy, choć te pierwsze są dodatkowo premiowane. Produkt sieciowy z powodzeniem zaistnieje na przykład w turystyce, kiedy kilka firm połączy jedną wspólną marką oferowane przez siebie produkty, oferty, czy atrakcje" - czytamy.



W kwietniu ma ruszyć konkurs o dotację na rozwój na rynkach zagranicznych. Nabór wniosków zacznie się w maju. "Sfinansować można m.in. usługi doradcze, które pozwolą firmie lepiej przygotować się do wejścia na nowe rynki. Wsparcie można przeznaczyć też na udział w targach czy misjach gospodarczych, lub na zakup środków trwałych, np. komputerów" - podano. Maksymalna wartość unijnego dofinansowania to 800 tys. zł.



Latem przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację na stworzenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. "Do zdobycia będzie tu łącznie 150 mln złotych. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w sierpniu i potrwa do września" - wskazał resort.



Wsparcia ma być też przeznaczone dla firm tworzących innowacje wzornicze - zarówno dla tych, które "rozpoczynają swoją przygodę z designem, jak również tych, które kontynuują inwestycje po pomyślnie zakończonym, I etapie działania Wzór na konkurencję" - podano. "W grudniu 2020 r. wystartuje konkurs w I etapie działania, skierowany do tych firm, które chcą rozpocząć prace nad zmianami wzorniczymi, przeprowadzić audyt wzorniczy i opracować dalszy plan działań w tym obszarze" - czytamy. Na przedsiębiorców czeka tu łącznie 5 mln złotych (do 100 tys. złotych na projekt).



Resort przypomniał, że trwa też nabór wniosków w konkursie o dotację dla start-upów. "To propozycja dla absolwentów programu Platform Startowych, czyli firm, które z powodzeniem przygotowały swój pomysł do wprowadzenia na rynek. Teraz mogą starać się o dofinansowanie dalszego rozwoju i pierwszą sprzedaż– maksymalnie nawet do 1 mln złotych" - wyjaśniono.



Dotąd ze wsparcia Programu Polska Wschodnia skorzystało, jak podał resort, ok. 1100 mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. "Pozyskane przez nich środki pozwolą na wdrożenie ponad 1000 innowacji i stworzenie blisko 1200 nowych miejsc pracy" - podsumowano.