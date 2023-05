MFW o Polsce: za niedocenianie inflacji można płacić przez lata

W Polsce rozkręca się dyskusja na temat obniżek stóp procentowych pod koniec tego roku. Mówią o tym niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej, mówią niektórzy analitycy rynkowi i przede wszystkim wyceniają to notowania kontraktów terminowych na stopę procentową.

Na tym tle wyróżnia się opinia Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), który od tygodni systematycznie powtarza, że Polska powinna myśleć raczej o podwyżkach niż obniżkach stóp. Zarówno w analizie na temat Polski z marca, jak i prognozach dla całej Europy z kwietnia, fundusz pisał, że wysoka i uporczywa inflacja wymaga zaostrzania polityki pieniężnej lub przynajmniej utrzymywania gotowości do takiego ruchu. Główny argument jest taki, że przy ogromnej niepewności dotyczącej zarówno inflacji jak i skutków podwyżek stóp procentowych lepiej popełnić błąd nadmiernej niż zbyt słabej reakcji.

W piątek przyjechali do Polski dwaj ekonomiści odpowiedzialni w MFW za analizy dotyczące Europy. Zgodzili się podzielić ze mną opinią na temat sytuacji gospodarczej Polski. Helge Berger, wicedyrektor departamentu europejskiego MFW, i Romain Duval, dyrektor odpowiedzialny za prognozy dla Europy, przekonują, że rynek finansowy przecenia możliwość istotnych cięć stóp w Europie, w tym w Polsce.

- Jesteśmy zaniepokojeni ryzykiem wysokiej inflacji bardziej niż inwestorzy finansowi. W naszych analizach wymieniamy szereg czynników, które sprawiają, że inflacja może być wyższa od oczekiwań, nawet naszych bazowych prognoz. Na przykład bardzo wysoki nominalny wzrost płac, ograniczone zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych na rynkach wschodzących itd. – mówi Romain Duval.

W głównym scenariuszu MFW przewiduje, że inflacja w Polsce będzie obniżała się z obecnych 15 proc. do celu NBP (2,5 proc.) do końca 2025 r.

– Nasza główna obawa jest taka, że może to potrwać dłużej. Dlatego może się okazać, że do końca roku NBP będzie musiał myśleć raczej o podwyżkach niż obniżkach stóp procentowych – uważa Helge Berger.

W jego opinii to zdecydowanie zbyt długi horyzont. Polityka pieniężna powinna zmierzać do stabilizacji inflacji w perspektywie 18-24 miesięcy, a nie kilku lat. Inaczej polityka celu inflacyjnego traci znaczenie.

NBP w latach 2021-22 znacząco podniósł stopy procentowe – od zera do niemal 7 proc. To był najszybszy cykl zacieśniania polityki pieniężnej od czasu wprowadzenia w Polsce obecnego celu inflacyjnego, czyli od 2004 r. MFW uważa, że efekty tego zacieśnienia są widoczne w gospodarce, ale wciąż jest wiele sygnałów wskazujących, że presja inflacyjna nie odpuszcza. Spowolnienie gospodarcze jest relatywnie łagodne, PKB jest wciąż bardzo blisko trendu historycznego i potencjału, rynek pracy jest rozgrzany, nominalny wzrost płac wysoki, a impet cen bazowych nie słabnie.

Najważniejszy argument ekonomistów funduszu jest taki, że przy dużej niepewności należy dobrze ważyć ryzyko błędów. Nadmierne podniesienie stóp procentowych jest mniej kosztowne niż niedostateczne.

– Zbyt duże podwyżki stóp spowalniają wzrost gospodarczy bardziej niż jest to konieczne dla powrotu inflacji do celu. Spada ona jednak wówczas szybko, więc stopy można też szybko obniżyć. Zbyt powolne i zbyt małe podwyżki stóp sprawiają natomiast, że wysoka inflacja utrzymuje się zbyt długo, co w końcu wymaga bardziej agresywnego zacieśnienia polityki pieniężnej. Skutkuje to poważniejszą recesją niż w przypadku wczesnego podjęcia zdecydowanych działań – mówi Romain Duval.

Ten argument dotyczy wszystkich europejskich krajów, od strefy euro po Europę Środkową, szczególnie zaś Polski, bo stopy procentowe są u nas wyjątkowo niskie w relacji do inflacji i dynamiki PKB (a dokładnie tzw. luki popytowej, pokazującej różnicę między faktycznym a potencjalnym PKB).

Kluczowy problem polega na tym, że czynnik decydujący o trwałości inflacji i optymalnej wysokości stóp procentowych jest niewidoczny dla banku centralnego w chwili podejmowania decyzji. Chodzi o tzw. uporczywość inflacji. Jeśli firmy dostosowują ceny, a pracownicy żądania płacowe do bieżącej inflacji, to uporczywość jest duża. Jeśli natomiast kierują się oczekiwaniami, inflacja jest mniej uporczywa. Duża uporczywość wymaga szybkich i wysokich podwyżek stóp procentowych w reakcji na każdy wzrost inflacji, mała daje bankowi centralnemu więcej czasu.

NBP, poruszając się w niepewnym otoczeniu, może popełnić dwa błędy. Pierwszy polega na zbyt wysokich podwyżkach stóp, gdy faktyczna uporczywość inflacji jest niewielka. Drugi jest jego odwrotnością - polega na zbyt słabych podwyżkach stóp, gdy inflacja jest bardzo uporczywa. Symulacje MFW wskazują, że koszty pierwszego błędu są znacznie niższe niż drugiego. Oddziaływanie zbyt silnych podwyżek można szybko zniwelować, a naprawienie drugiego błędu wymaga długiego utrzymywania wysokich stóp, podczas gdy gospodarka jeszcze przez wiele kwartałów odczuwa skutki podwyższonej inflacji.

Czy uporczywość inflacji w Polsce jest duża? Na to wskazuje silna reakcja płac na wzrost cen.

– Jednym z kluczowych mechanizmów uporczywości jest proces ustalania płac. Im bardziej polega on na dostosowaniu do przeszłej inflacji, tym większa uporczywość – mówi Romain Duval.

Nie możemy dziś stwierdzić, czy MBP prowadzi dobrą, czy złą politykę. Tak już jest w gospodarce. Wiele jednak wskazuje na to, że jeśli popełnia błąd, to może skazać gospodarkę na wiele lat niskiego wzrostu.