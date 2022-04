MFW obniżył prognozę globalnego wzrostu, podwyższył inflacji

Wojna na Ukrainie i problemy gospodarki Chin wynikające z działań mających zahamować epidemię COVID-19 spowodowały, że MFW szacuje obecnie globalne tempo wzrostu gospodarczego w tym roku na 3,6 proc. W styczniu prognozował, że wyniesie 4,4 proc. W 2021 roku osiągnęło 6,1 proc. MWF obniżył także prognozę wzrostu w 2023 roku z 3,8 proc. do 3,6 proc.

fot. Bloomberg

MFW podwyższył wyraźnie prognozę dotyczącą dynamiki cen. Oczekuje obecnie, że inflacja wyniesie w tym roku 5,7 proc. w gospodarkach rozwiniętych i 8,7 proc. we wschodzących. W 2023 roku inflacja ma spaść w gospodarkach rozwiniętych do 2,5 proc., a we wschodzących do 6,5 proc.

Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, MFW prognozuje 35 proc. spadek PKB tego kraju w 2022 roku. W przypadku Rosji spadek ma wynieść 8,5 proc., ale efektem jej napaści będzie także długofalowy skutek w postaci utraty zaufania.