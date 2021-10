Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega, że nowa fala zakażeń COVID-19, zakłócenia łańcuchów dostaw i presja inflacyjna nadal grożą pogorszeniem perspektyw gospodarczych Azji, informuje Reuters.

MFW obniżył prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego Azji do 6,5 proc. To 1,1 pkt. procentowego mniej niż prognozował w kwietniu. Podwyższona została natomiast do 5,7 proc. prognoza wzrostu w 2022 roku. W kwietniu MFW szacował go na 5,3 proc.