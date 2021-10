MFW obniżył prognozy wzrostu PKB USA, Niemiec, Japonii i Chin

“Zakłócenia w łańcuchach dostaw i presja cenowa hamują ożywienie po pandemii” - stwierdził Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) informując o obniżce całorocznych prognoz wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych i innych potęg przemysłowych - Chin, Japonii i Niemiec, pisze Reuters.

W swoim najnowszym przeglądzie MFW obniżył prognozę globalnego wzrostu PKB z 6,0 do 5,9 proc. w 2021 roku. Szacunki dotyczące 2022 roku pozostawiono na niezmienionym poziomie 4,9 proc.

“Perspektywy dla grupy krajów rozwijających znacznie się pogorszyły ze względu na sytuację pandemiczną. Obniżenie ratingu odzwierciedla również trudniejsze perspektywy krótkoterminowe dla grupy krajów rozwiniętych, które cierpią z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw” - napisał MFW we wtorkowej notatce.

Fundusz spodziewa się, że w całym 2021 roku PKB Stanów Zjednoczonych wzrośnie o 6 proc. To o 1 p.p. mniej niż w poprzedniej prognozie. Szacunki dla Niemiec zostały obniżone o 0,5 p.p. do 3,1 proc., dla Japonii o 0,4 p.p. do 2,4 proc., a dla Chin o 0,1 p.p. do 8 proc.

Prognozy dla Indii pozostały na niezmienionym poziomie 9,5 proc., a dla Wielkiej Brytanii zostały obniżone o 0,2 p.p. do 6,8 proc. MFW spodziewa się, że wzrost PKB może okazać się nieco bardziej dynamiczny w przypadku niektórych krajów eksportujących ropę naftową i inne surowce, w tym Nigerii i Arabii Saudyjskiej.