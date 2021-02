MI: zmiany w uzyskiwaniu uprawnień przez kierowców zawodowych

Szkolenia w formie e-learningu, nowy dokument potwierdzający uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy, rozszerzenie zasady stosowania przepisów o zawieszeniu uprawnień do kierowania pojazdami - przewiduje m.in. projekt noweli o transporcie drogowym - poinformował resort infrastruktury.

W piątkowej informacji resort poinformował, że opracował projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający zmiany w uzyskiwaniu wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, praw jazdy oraz w zakresie funkcjonowania Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy.

fot. Bloomberg

Nowością zaproponowaną w projekcie ustawy - jak czytamy - będzie umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy dla firm i kierowców, a także jest istotne z punktu widzenia epidemiologicznego.

Wskazano, że nowelizacja ustawy zakłada m.in. ustanowienie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy, jako dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Dokument ten będzie wydawał starosta.

Zaznaczono, że nowe przepisy umożliwią wymianę informacji pomiędzy europejskimi organami, prowadzącymi szkolenia oraz wydającymi uprawnienia, o wydanych i cofniętych świadectwach kwalifikacji kierowcy (dokumenty potwierdzające ukończenie specjalistycznego szkolenia dla kierowców pojazdów ciężarowych lub autobusów).

Projekt prowadza także zmiany w zakresie warunków i sposobu szkolenia osób, które chcą zdobyć uprawnia kierowcy zawodowego. Uproszczone i bardziej przejrzyste będą zasady przeprowadzania testu kwalifikacyjnego, po zmianach będą się one odbywały w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Ułatwieniem w wykonywaniu przewozu drogowego będzie także zwolnienie niektórych kierowców z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

"Przepisy zakładają podniesienie skuteczności nadzoru nad ośrodkami szkolenia, czyli podmiotami prowadzącymi szkolenia dla osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, w szczególności poprzez wprowadzenie ściślejszej współpracy wojewody, jako organu nadzorczego, z wojewódzkim inspektorem transportu drogowego oraz okręgowym inspektorem pracy" - czytamy.

W projekcie wprowadzono także zmianę sposobu stosowania przez starostę przepisów dotyczących osób, które kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu. "Zostaną zlikwidowane skierowania na badania i kursy reedukacyjne. Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami będą musiały wykonać badania i kursy oraz uzyskać odpowiednie orzeczenia i zaświadczenia dopiero przed rozpoczęciem tego procesu" - napisano. Zaznaczono, że rozszerzone zostaną zasady stosowania przepisów o zawieszeniu uprawnień do kierowania pojazdami.

W ramach projektu - jak wskazano - zaplanowano zmiany w funkcjonowaniu Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Po wejściu w życie nowelizacji, Komisja nie będzie mogła już uwzględniać bazie pytań przesłanych przez podmioty zewnętrze. "Jedynie Komisja będzie uprawniona do opracowywania nowych pytań. Dodatkowo planowane jest ograniczenie liczebności członków Komisji, co przyczyni się m.in. do ograniczenia kosztów jej funkcjonowania" - napisano.

Wskazano, że obecnie Komisja nadzoruje bazy pytań, stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, na egzaminie dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, na egzaminie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz na egzaminie dla kandydatów na egzaminatorów. W sumie to ponad 7,7 tys. pytań. "Po nowelizacji do zakresu prac Komisji dojdzie baza pytań na egzamin dla kierowców zawodowych w ramach uzyskiwania kwalifikacji wstępnej (ok. 1,4 tys. pytań)" - czytamy.

Napisano, że projekt ustawy znajduje się na etapie rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów. Po przyjęciu przez SKRM nowelizacja zostanie rozpatrzona przez Radę Ministrów. Następnie projekt będzie przedmiotem prac parlamentarnych.