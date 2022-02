Michałowski: Tauron zakończy do połowy roku kluczową reorganizację

Do połowy tego roku Grupa Tauron chce zamknąć wewnętrzną reorganizację związaną z przygotowaniem wydzielania konwencjonalnych aktywów wytwórczych - poinformował p.o. prezesa firmy Artur Michałowski. Trwają analizy dot. m.in. alokacji pracowników do spółki konsolidującej wytwórcze aktywa węglowe.

Przygotowania do wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu wynikają z przygotowanego w ub. roku przez resort aktywów państwowych programu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce. Zakłada on skupienie bloków węglowych, należących obecnie do spółek energetycznych kontrolowanych przez Skarb Państwa, a także kopalń węgla brunatnego, w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).