Michele z JPMorgan: rajd obligacji dopiero się zaczyna

Bob Michele Kholood Eid/Bloomberg

Działający na rynku od ponad 40 lat Michele, uznawany powszechnie za jego weterana o ogromnym doświadczeniu Michele, przewidywał taką sytuację już od końca zeszłego roku. Kupował od dłuższego czasu wysokiej jakości obligacje rządowe, kredyty i zadłużenie rynków wschodzących, gdy spadły one do wieloletnich minimów. Jest przekonany, że amerykańska gospodarka wpadnie ostatecznie w recesję gdyż władze monetarne podniosły stopy procentowe zbyt wysoko, co doprowadzi do zduszenia koniunktury.

Coraz więcej wskaźników znajduje się na poziomach, które można zobaczyć tylko podczas recesji. Znaczne zaostrzenie polityki banku centralnego zaczyna mocno uderzać w realną gospodarkę – powiedział Michele.

Zajmowana przez niego „długa pozycja” jest największa od początku pandemii.

Zarządzany przez Michele JPMorgan Global Bond Opportunities Fund zyskał w tym roku co prawda zaledwie 2 proc. przegrywając z prawie 70 proc. konkurentów, jednak w perspektywie długoterminowej może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. Fundusz osiągnął rezultaty niż 95 proc. rywali w ciągu ostatnich trzech lat i 97 proc. w ciągu pięciu lat.