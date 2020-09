Splot trzech istotnych czynników wsparł notowania miedzi, której ceny znalazły się na najwyższym poziomie od trzech lat, donosi Reuters.

Surowiec drożeje po tym jak dane z Chin pokazały ożywienie aktywności wśród czołowych konsumentów. Dodatkowym wsparciem dla miedzi jest osłabienie dolara oraz spadające zapasy co podwyższyło oczekiwania na umocnienie popytu na ten metal przemysłowy.

Benchmarkowa miedź na giełdzie London Metal Exchange (LME) rosła we wtorek po południu o 1,5 proc. do 6768 USD za tonę. Z kolei surowiec używany w przemyśle energetycznym i budowlanym dotarł wcześniej do poziomu 6830 USD za tonę co jest najwyższą wartością od czerwca 2018 r. i daje ponad 56-proc. zysk licząc od połowy marca.

Zapasy surowca w oparciu o LME wynoszą aktualnie około 88250 ton i są najniższe od grudnia 2005 r. i od wspomnianej połowy marca zmniejszyły się o blisko 70 proc.

Oczekuje się dużego popytu w Chinach, szczególnie opierając prognozy o dane o PMI, które okazały się nadspodziewanie dobre - powiedział analityk ING Wenyu Yao.