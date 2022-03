Miedź w cieniu innych surowców na początku marca

W pierwszej połowie marca sytuacja na rynku miedzi – podobnie jak zresztą sytuacja na szerokim rynku surowcowym – była dynamiczna.

Miesiąc rozpoczął się od wyraźnej zwyżki notowań, a cena miedzi w Stanach Zjednoczonych w ciągu zaledwie kilku dni wzrosła z okolic 4,50 USD za funt do 5 USD za funt. Później jednak obserwowaliśmy równie szybką zniżkę notowań, która sprowadziła je znów do rejonu 4,50 USD za funt. Dzisiaj na rynku miedzi trwają delikatne zwyżki do okolic 4,55 USD za funt.