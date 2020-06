Międzynarodowa Olimpiada Blockchain w Polsce

W tym roku studenci i doktoranci z Polski po raz pierwszy mają okazję zaprezentować swoje zdecentralizowane pomysły z pogranicza biznesu i technologii na arenie międzynarodowej. Organizacja Akademicka Blockchain Society SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest organizatorem przedsięwzięcia na szczeblu krajowym i zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału. "Puls Biznesu" jest patronem medialnym wydarzenia.

Przedsięwzięcie ma na celu zaprezentowanie praktycznej teorii w zakresie nowych technologii łączących świat wirtualny z rzeczywistym oraz aplikacyjnych rozwiązań informatycznych w zakresie technologii blockchain. Olimpiada skierowana jest do studentów z Polski w maksymalnie 6-osobowych drużynach. Zadanie polega na zaproponowaniu rozwiązania blockchain poza kryptowalutami oraz stworzeniu dokumentu whitepaper. Projekty zostaną ocenione na szczeblu krajowym, a następnie maksymalnie 12 drużyn z Polski weźmie udział w finale międzynarodowym, gdzie będą walczyć o nagrody pieniężne oraz finansowanie projektów. Termin przesyłania prac to 15 czerwca. Czasu jest niewiele, ale jeśli ktoś interesuje się tematyką, zazwyczaj ma już swoje pomysły, które mogą wymagać jedynie sformalizowania.

Czym jest IBCOL?

International Blockchain Olympiad to coroczny globalny konkurs zapraszający studentów do proponowania rozwiązań rzeczywistych problemów z wykorzystaniem Technologii Blockchain. Olimpiada łączy kompetencje informatyczne z nowymi wyzwaniami gospodarki cyfrowej. Misją IBCOL jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i dojrzałości Technologii Blockchain poprzez współpracę z partnerami akademickimi, biznesem i regulatorami prawa. Komitety poszczególnych krajów zapewniają edukację i szkolenie w zakresie projektowania kompletnych rozwiązań blockchain. Udział w rozgrywkach to świetna możliwość do pogłębienia swojej wiedzy i skonfrontowania pomysłów z opiniami ekspertów w tej wciąż niszowej dziedzinie. Rok 2020 to już czas na implementacje, a nie tylko bierne przyglądanie się. Polska nie powinna zostać w tyle - lepiej tworzyć i dostarczać technologię niż ją kupować.

Organizacja Akademicka Blockchain Society SGH, organizator na szczeblu krajowym, zajmuje się promocją, dba o prawidłowy przebieg rozgrywek, pomaga w ewaluacji projektów i współpracuje z partnerami. Organizacja jest łącznikiem akademickiego ekosystemu blockchain w Polsce.

Prezes zarządu organizacji, Krzysztof Bochenek podpowiada: „Najważniejsze kryterium oceny projektu to możliwość jego realnej implementacji i potencjał biznesowy. Lepiej stworzyć prostsze i działające rozwiązanie blockchain, niż brnąć w niemożliwe do obronienia tezy. Technicznie zwróćcie uwagę na takie kwestie jak skalowalność, bezpieczeństwo i tożsamość. Od strony biznesowej musicie zastanowić się nad wariantami monetyzacji rozwiązania. Jeśli uda Wam się stworzyć pomysł na dochodowy i odpowiedzialny biznes, inwestorzy mogą sfinansować jego realizację. Pomysły na projekt to zastosowanie blockchain w budowaniu łańcuchów dostaw, wyborach internetowych, tokenizacji projektów B+R lub funkcja trwałego nośnika informacji. Niektórzy reprezentanci innych krajów tworzą rozwiązania dotyczące systemów scoringowych dla obywateli, ale osobiście nie jestem fanem totalnej inwigilacji. Nie zapominajmy także o Prostych Spółkach Akcyjnych od 2021 roku i możliwości prowadzenia rejestru akcjonariuszy na zdecentralizowanych, rozproszonych bazach danych - może warto już dzisiaj opracować kompleksowe rozwiązania technologiczne?”

Rada Programowa i jury na polskim etapie to wyselekcjonowana kadra naukowa i praktycy pod przewodnictwem dr. Wojciecha Kurowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 30% jury reprezentują przedstawiciele nauki i biznesu z Azji.

Czym jest whitepaper?

Whitepaper jest dokumentem zawierającym zarys problemu, który projekt chce rozwiązać, rozwiązanie tego problemu, a także szczegółowy opis produktu, jego architektury i interakcji z użytkownikami. Stworzenie dokumentu whitepaper to bardzo dobry pomysł na zaprezentowanie swojego rozwiązania blockchain światu w sposób formalny. To nie jest już tylko zgadywanie potencjalnych rozwiązań, ale możliwość udowodnienia, że one mają sens w realnym użyciu.

Jak stworzyć dobry whitepaper?

Żeby wziąć udział w Olimpiadzie Blockchain należy opisać rozwiązanie po angielsku. Dobrze opisany pomysł powinien zawierać poniższe elementy.

Problem i rozwiązanie: projekt prawidłowo rozwiązuje odpowiedni problem. Rozwiązanie musi mieć sens. Problem stanowi złożone wyzwanie, w które zaangażowane są różne strony, a ich interes nie jest spójny (to znaczy w procesie występuje brak zaufania). Rozwiązanie musi pokazać, że blockchain może rozwiązać problem lepiej niż inne technologie, na przykład cloud. Zamiast tworzyć nowy problem, lepiej rozwiązać istniejący.

Rynek i partnerzy: Rynek jest zbiorowym rozmiarem problemu pod względem ilościowym, co dodatkowo uzasadnia problem i stanowi podstawę do prognoz przychodów i planów dystrybucji. Rynek jest zazwyczaj mierzony w kategoriach potencjalnych dochodów, potencjalnych wydatków, potencjalnych użytkowników lub podobnych danych. Partnerzy to podmioty, które muszą być obecne, aby rozwiązanie działało - uczestnicy nie muszą mieć żadnych relacji z potencjalnymi partnerami.

Konkurencja i ryzyko: projekt musi być przejrzysty w zakresie potencjalnych słabości. Konkurencja może być bezpośrednia (każdy produkt lub usługa, która robi to samo), bardzo bezpośrednia (inne projekty blockchain) lub pośrednia (mogą być to procesy alternatywne). Kompletny dokument może niekoniecznie wyjaśniać, dlaczego proponowany projekt jest najlepszy, ale czym różni się od pozostałych. Ryzyko to wszystkie ryzyka, przed którymi stoi proponowany projekt. Zwykle największym z nich jest brak współpracy lub niedostosowanie zachęt partnerów. Inne ryzyka obejmują ryzyko techniczne, wykonawcze, biznesowe i inne, które mogą wystąpić w każdym biznesplanie.

Architektura i zarządzanie: projekt ma odpowiednie podstawy projektowe. Architektura odnosi się do projektu technicznego. Wyjaśnij, dlaczego preferowana jest pewna platforma blockchain lub typ blockchain. Jak wchodzi w interakcje z systemami innymi niż blockchain, szczególnie starszymi procesami i systemami, technicznymi lub innymi. Zarządzanie odnosi się do sposobu zarządzania projektem: zarządzania członkostwem w sieci, zarządzania infrastrukturą technologiczną i zarządzania siecią biznesową.

Wartość i dystrybucja: projekt ma wartość i może zostać zrealizowany. Jak projekt generuje wartość, która nie zawsze może być przychodem lub pieniędzmi? Dystrybucja dotyczy tego, jak projekt wejdzie na rynek i jakie będą kolejne kroki. Jest to bardzo ważne w kontekście finansowania projektu - jeśli liczysz na znalezienie inwestora, udowodnij, że projekt ma długoterminowy sens.

Zgłoszenie kandydatów

Udział jest darmowy. W celu rejestracji drużyn zapraszamy na stronę https://www.ibcol.org/. Znajdują się na niej informacje o nagrodach, wymagania wobec projektów i formularze. Każdy uczestnik drużyny musi indywidualnie zarejestrować się na wydarzenie, a przewodniczący drużyny powinien zgłosić projekt do 15 czerwca.

Partnerzy i patroni

Drużyny biorące udział w Olimpiadzie mają możliwość konsultacji z doradcami technologicznymi. Są nimi między innymi platforma służąca do tokenizacji firm i projektów Mosaico lub firma iVoting, specjalizująca się w cyfryzacji wyborów. Patronat Honorowy nad Olimpiadą objął JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz takie instytucje jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Towarzystwo Informatyczne, PKP Informatyka i Stowarzyszenie Blockchain Polska.

“Uczestnictwo w polskiej edycji Olimpiady Blockchain daje unikalną możliwość oceny swojego pomysłu przez wyjątkowe jury, w którego skład wchodzą uznane autorytety ze świata akademickiego i biznesowego. Zachęcamy do udziału wszystkie 1-6 -osobowe zespoły, które widzą ciekawe zastosowanie tej technologii w życiu codziennym, publicznym lub w obecnym, trudnym dla całego świata czasie pandemii” – dodaje Igor Brodewicz, wiceprezes Blockchain Society SGH.

Skład jury znajduje się TUTAJ

Zapraszamy także do polubienia strony wydarzenia na Facebooku TUTAJ

Harmonogram:

15 czerwca – deadline na przesłanie dokumentu Whitepaper

22 czerwca – jury ocenia prace i wybiera maksymalnie 12 projektów z Polski. Najlepsze drużyny zostaną poproszone o nagranie prezentacji inwestorskiej 3-5 lipca – międzynarodowa gala finałowa w Hong Kongu (dostęp online

Pozwól, by świat Cię zauważył – weź udział w Olimpiadzie i buduj zdecentralizowane rozwiązania dla realnego świata!