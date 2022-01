Międzynarodowy Czempion: Promotor ekologii na rynkach zagranicznych

W kategorii Promotor ekologii na rynkach zagranicznych zwyciężyła firma Green Cell (CSG). Wyróżnione zostały EcoWipes i Malow.

Nagroda główna: Green Cell (CSG)

Liderem wśród firm, które mają znaczący i zarazem pozytywny wpływ na środowisko, jest spółka Green Cell, oferująca specjalistyczne baterie oraz akcesoria elektromobilne. Filozofia jej funkcjonowania opiera się na promowaniu idei elektromobilności poprzez sprzedaż produktów i akcesoriów do samochodów oraz rowerów elektrycznych. Większość oferowanych przez firmę produktów wspiera pracę i funkcjonowanie poza siecią (tzw. off-grid), a także zmianę urządzeń spalinowych na bateryjne. Ponadto Green Cell dostarcza elementy wspierające fotowoltaikę. Służbowa flota tej spółki w 100 proc. składa się z aut elektrycznych. Green Cell podejmuje też działania, które mają na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w transporcie.

Paweł Ochyński, prezes spółki Green Cell (CSG) Tomasz Gotfryd

Spółka odnosi duże sukcesy w handlu z zagranicą. W 2018 r. wartość eksportu Green Cell miała poziom 32,9 mln zł, a w 2020 r. przekroczyła 122 mln zł. Poza Polskę spółka wysyła 63,4 proc. swojej sprzedaży. W 2018 r. było to nieco ponad 50 proc. Na liście zagranicznych odbiorców Green Cell znajduje się 20 krajów. W gronie największych odbiorców są m.in. Austria, Belgia, Francja, Holandia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Lada chwila do partnerów firmy dołączą Białoruś, Rosja i Ukraina. Green Cell w 2021 r. podjęła też działania, które mają na celu otworzenie oddziałów w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo firma przygotowuje nowy magazyn i otwiera kanały bezpośredniej wysyłki z Chin do rynków dystrybucji.

Green Cell robi wiele, by wprowadzać w życie idee dotyczące rozwoju zrównoważonej energii. Poza tym stawia na dostępność dobrej jakości produktów i staranną obsługę klienta.

Wyróżnienie: EcoWipes

EcoWipes to znaczący na rynku europejskim gracz, który działa w sektorze naturalnych produktów higienicznych, przeznaczonych m.in. do pielęgnacji dzieci. Od początku działalności firma stawia na wykorzystanie włóknin tworzonych z surowców odnawialnych. Są to włókna pochodzenia roślinnego, pozyskiwane zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju.

EcoWipes sprzedaje swoje produkty na 21 rynków. W 2020 r. wartość jej eksportu przekroczyła 151 mln zł. Największym odbiorcą jest Francja. W najbliższej przyszłości EcoWipes planuje wejście na rynki Brazylii, Chin, Japonii i Turcji.

Wyróżnienie: Malow

Spółka Malow specjalizuje się w produkcji mebli metalowych. Firma stawia na ekologię. Ma własną farmę fotowoltaiczną o mocy 2 MW, która obecnie pokrywa kilkanaście procent jej zapotrzebowania na energię elektryczną. Planuje też kolejną inwestycję w odnawialne źródła energii. Oprócz tego podejmuje działania proekologiczne w zakresie procesu produkcji, gospodarowania odpadami i dobierania opakowań.

Malow wysyła swoje produkty na 13 rynków. Udział eksportu w sprzedaży firmy sięga niemal 70 proc., a jego wartość to 123,4 mln zł.