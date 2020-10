Międzynarodowy festiwal wygrała polska drużyna

Na Litwie odbył się po raz 12. międzynarodowy festiwal pirotechniczny Vilniaus fejerija 2020. Najlepszy pokaz — nie tylko zdaniem jury, ale także widowni — zaprezentowali Polacy, zdobywając pierwsze miejsce i nagrodę publiczności.

Polska drużyna rywalizowała z ekipami z Estonii i Łotwy. W festiwalu co roku biorą udział trzy drużyny z różnych państw. Każda z nich ma przygotować pokaz złożony z trzech elementów — programu dowolnego, programu powiązanego z reprezentowanym krajem oraz programu obowiązkowego, odbywającego się co roku do innej muzyki. W tej edycji były to fragmenty najważniejszych utworów Ludwiga van Beethovena. Festiwal uświetniają także występy litewskich gwiazd muzyki. Zamyka go pokaz organizatorów — widowisko łączące elementy pirotechniki, świateł, laserów i muzyki.