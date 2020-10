Mieszane komunikaty na rynku ropy naftowej

Inwestorzy na rynku ropy naftowej mają trudności z wypracowaniem konkretnego kierunku poruszania się cen tego surowca – od paru dni na rynku ropy możemy w zasadzie mówić o konsolidacji notowań. Trudno się temu dziwić, ponieważ na rynek ten docierają ostatnio różne, często sprzeczne informacje.

Wczoraj rosyjski minister ds. energii, Aleksander Nowak, powiedział, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o planach OPEC+ na przyszły rok. To dość zachowawcza wypowiedź, zważywszy na kontekst. Jeszcze niecały tydzień temu Nowak podkreślał, że dotychczasowe założenia porozumienia naftowego OPEC+, zakładające kolejne podwyższenie limitów produkcji ropy naftowej począwszy od stycznia 2021 r., powinny zostać utrzymane.

Wypowiedź rosyjskiego ministra pojawiła się także dzień po spotkaniu ministrów państw OPEC+, na którym ustalono, że rozszerzony kartel będzie dopasowywał się do sytuacji na rynku ropy naftowej – co zostało odczytane jako gotowość do przedłużenia okresu obowiązywania niższych limitów wydobycia.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Z pewnością OPEC+ ma obecnie twardy orzech do zgryzienia, ponieważ plany organizacji zostały poddane w wątpliwość ze względu na drugą falę pandemii i jej negatywny wpływ na obecną oraz przyszłą produkcję ropy naftowej. Założenia stabilnego powrotu popytu na rynek muszą być zmienione, a dodatkowym wyzwaniem okazał się fakt, że do produkcji ropy w sporych ilościach powróciła Libia, będąca członkiem OPEC, wcześniej wyłączonym z porozumienia ze względu na trudną sytuację wewnętrzną.

Zmiana planów OPEC+ jest konieczna, tymczasem reorganizacja branży naftowej w USA już trwa i ma postać konsolidacji firm wydobywczych. Natomiast wczoraj z USA napłynęły mało pocieszające dane dotyczące zapasów – według Amerykańskiego Instytutu Paliw, zapasy ropy w USA w poprzednim tygodniu wzrosły o 584 tys. baryłek, podczas gdy oczekiwano ich spadku. Dzisiaj te informacje zostaną zweryfikowane w raporcie Departamentu Energii USA, który pojawi się o 16:30 polskiego czasu.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne