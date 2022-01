Mieszane nastroje na rynku akcji

Do godziny 15:00 obserwowaliśmy powolny ruch na północ, jednak po 15:00 doszło do wyraźnego cofnięcia. Niemiecki DAX ruszył ponad 100 punktów w dół, jednak do zamknięcia handlu zdołał ograniczyć straty i wyjść na symboliczny plus, wynoszący 0,06 proc.

Londyński FTSE100 dodał z kolei 0,15 proc., a francuski CAC40 zamknął się 0,5 proc. wyżej. Opublikowane po 14:30 dane z USA o bezrobotnych i o inflacji PPI zostały przyjęte przez rynek bez większych emocji. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA okazała się nieznacznie wyższa od oczekiwań (230 tys. vs 200 tys. oczekiwanych), z kolei dane o inflacji producenckiej były mieszane. Główny odczyt inflacji PPI za grudzień wypadł nieznacznie poniżej prognoz, jednak był wyższy niż poprzednio, z kolei inflacja bazowa okazała się wyższa od szacunków.

Jeśli chodzi o rynek akcji za oceanem, sesja na Wall Street rozpoczęła w pozytywnych nastrojach. Niemniej optymizm nie utrzymał się na rynku zbyt długo i tuż po godzinie 16:00 inicjatywę przejęli sprzedający. Najsilniejsze cofnięcie możemy obserwować na amerykański indeksie technologicznym, Nasdaq traci w momencie przygotowywania tego komentarza około 1,5 proc. Z kolei S&P500 jest notowany 0,6 proc. niżej, a Dow Jones znajduje się w rejonach poziomu odniesienia.

O ile prezes Fed powiedział w ostatnim wystąpieniu, że proces normalizacji polityki monetarnej rozciągnie się w czasie, tak dzisiejsza wypowiedź Lael Brainard, która została nominowana przez Joe Bidena na wiceprzewodniczącą Rezerwy Federalnej, nieznacznie popsuła nastroje. Powiedziała ona, że walka z inflacją jest najważniejszym zadaniem Fedu, co oczywiście jest głosem poparcia za zaostrzeniem polityki monetarnej. Brainard jest ogólnie uważana za gołębią w kwestii polityki monetarnej, ale jej zeznania sugerują, że jest zwolenniczką bardziej agresywnego podejścia do walki z inflacją. Nie jest to oczywiście pozytywna informacja dla rynku akcji ponieważ przybliża normalizację polityki Fed.