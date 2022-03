Mieszane nastroje z początkiem tygodnia

Dzisiejsza sesja dla ropy naftowej wypada bardzo korzystnie, a w odmianie WTI wspina się już w okolice 110 dolarów za baryłkę. W dalszym ciągu uwaga rynków jest skierowana na wschód Europy. Turcja przekazała, że Moskwa i Kijów są bliżej porozumienia. Ten scenariusz podważają nieco ostatnie doniesienia, Ukraina odrzuciła propozycję poddania miasta portowego Mariupol, które jest obecnie oblężone i zmaga się z kryzysem humanitarnym. Unia Europejska zastanawia się, czy nałożyć embargo na rosyjską ropę naftową, a tymczasem w Brukseli szykowane jest spotkanie na szczycie przedstawicieli UE z prezydentem USA Joe Bidenem.

W kontekście wprowadzenia sankcji na rosyjską energię optymistyczne są ostatnie doniesieni, jakoby Katar wyraził zgodę na współpracę w zakresie dostaw gazu LNG do Niemiec. Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck powiedział ostatnio, że jego rząd planuje przyspieszyć budowę dwóch terminali do importu LNG. Z kolei Australia, największy na świecie eksporter tlenku glinu, ogłosiła zakaz dostaw do Rosji, co zwiększy presję na rosyjskiego giganta aluminiowego United Co Rusal International. Z Australii pochodzi prawie 20% dostaw tlenku glinu do Rosji, który jest istotny do produkcji aluminium. W następstwie ceny aluminium wspięły się na wyższe poziomy.

W porannych godzinach handlu dolar nieco się umocnił, ale powoli wraca do poprzednich zakresów, a kurs EURUSD jest już w okolicach 1.1050. Roczny odczyt inflacji producenckiej w Niemczech okazał się mniej więcej zgodny z oczekiwaniami analityków i wyniósł 25.9%.

W kalendarium istotne jest wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome Powella. Fed ostatnio rozpoczął cykl podwyżek stóp procentowych. Rynki oczekują, że docelowa stopa na koniec tego roku osiągnie poziom 2%. Istnieją nawet obawy, że bankierzy centralni będą na tyle skoncentrowani na wysokiej inflacji, że poświęcą wzrost gospodarczy byle tylko pozbyć się dynamicznego wzrostu cen.