Mieszkanie dla pracownika trendem na rynku benefitów 2022

Dynamiczny rozwój firm, tworzenie nowych oddziałów w różnych miastach, a przede wszystkim walka o specjalistów wysokiej klasy sprawiają, że relokacja pracowników oraz poszukiwanie dla nich zakwaterowania to kwestie, którymi coraz częściej zajmują się działy HR. Mieszkanie dla pracownika staje się ważnym benefitem oferowanym przez firmy. By cały proces zakończył się sukcesem, a obie strony były zadowolone, oferta musi być atrakcyjna. Profesjonalna usługa najmu i rozwijający się w Polsce rynek PRS wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom.

Coraz więcej organizacji boryka się z kwestią zatrzymania lub pozyskania wysokiej klasy specjalistów. Mieszkanie staje się istotnym narzędziem nie tylko rekrutacyjnym, ale też pozwalającym na zatrzymanie pracownika, którego wkład w rozwój firmy jest bardzo ważny. Już sam proces rekrutacji jest sporym kosztem, dlatego z punktu widzenia niektórych pracodawców, delegowanie już zatrudnionych pracowników do innego miejsca znacznie obniża koszty całego przedsięwzięcia. Zapewnienie specjaliście zakwaterowania i wzięcie na swoje barki całego procesu związanego z najmem odpowiedniego lokum, w długofalowej perspektywie przynosi przedsiębiorstwom korzyści – jak choćby zmniejszenie rotacji pracowników, konieczności przeprowadzania nieustannych rekrutacji i zminimalizowanie częstego onboardingu nowych osób.

Mieszkanie pracownicze podnosi konkurencyjność organizacji i atrakcyjność jej oferty oraz buduje korzystny wizerunek na rynku pracy.

Dla firm, które prowadzą złożone projekty w różnych częściach kraju, istotna jest możliwość zaproponowania takich lokali, które w każdej chwili mogą udostępnić pracownikom. Duże organizacje o rozproszonej strukturze lub oddziałach w dużych aglomeracjach dostrzegają potrzebę dysponowania pulą mieszkań dla mobilnych pracowników, w bliskiej odległości od siedziby firmy, co pozwala zaoszczędzić czas choćby na długie dojazdy. Mieszkanie pracownicze podnosi konkurencyjność samej organizacji i atrakcyjność jej oferty oraz buduje korzystny wizerunek na rynku pracy.

Relokacja z punktu widzenia pracownika

Pracownicy kontraktowi, z branży IT, inżynierowie czy osoby odpowiedzialne za rozwój firmy i pozyskanie nowych klientów oraz delegowani do Polski przedstawiciele zagranicznych firm – oni stanowią większość wśród osób obejmowanych pakietami relokacyjnymi. Motywacją dla pracowników, którzy decydują się na ofertę firmy i przeprowadzkę do innego miasta są przede wszystkim względy finansowe i rozwój kariery. Potwierdzają to choćby badania przeprowadzone przez Bergman Engineering, firmę zajmującą się rekrutacją inżynierów i outsourcingiem. W publikacji „Badania motywacji inżynierów” z marca br. 74 proc. pracowników przyznało, że byłoby skłonnych podjąć decyzję o relokacji do innego miasta, jeżeli otrzymałoby wyższą pensję. Z kolei 11 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zdecydowaliby się na relokację w celu zdobycia nowych kompetencji. Dla 11 proc. objętych badaniem istotna w decyzji o przeprowadzce była atrakcyjna lokalizacja.

Zespół Resi4Rent jest w stanie zorganizować proces zadomowienia nawet w kilka godzin łącznie z udostępnieniem wyposażonego lokalu i wystawieniem zaświadczenia o zakwaterowaniu niezbędnym do wystąpienia o numer Pesel.

– Polscy pracownicy stają się coraz bardziej mobilni i postrzegają relokację jako ciekawe doświadczenie, możliwość rozbudowania swoich kontaktów zawodowych i prywatnych. Oczywiście, przeprowadzka wiąże się z takimi niedogodnościami jak pakowanie, zmiana otoczenia opuszczenie rodzinnego miasta, czy skomplikowane formalności. Jednak można je zminimalizować, decydując się na wynajem lokali od stabilnych i profesjonalnie zarządzających swoimi osiedlami firm, zamiast tych z rynku prywatnego. Nasz zespół posługujący się językami obcymi jest w stanie zorganizować proces zadomowienia nawet w kilka godzin łącznie z udostępnieniem czystego, wyposażonego lokalu i wystawieniem zaświadczenia o zakwaterowaniu niezbędnym do wystąpienia o numer Pesel – mówi Sławomir Imianowski, prezes firmy Resi4Rent.

74 proc. Taki odsetek ankietowanych inżynierów byłby skłonny podjąć decyzję o relokacji do innego miasta, jeżeli otrzymaliby wyższą pensję.

11 proc. Tylu ankietowanych zadeklarowało, że zdecydowaliby się na relokację w celu zdobycia nowych kompetencji.

11 proc. Dla tylu przy podjęciu decyzji o ewentualnej relokacji istotna jest atrakcyjna lokalizacja.

Rynek pracy przechodzi dużą transformację, zmienia się podejście pracowników do sposobu wykonywania zadań zawodowych. Według raportu „Mieszkałbym. Czego od domu oczekują Polacy” ThinkCo, firmy badawczo-rozwojowej specjalizującej się w rynku nieruchomości, jednym ze scenariuszy przyszłości jest rosnąca grupa nomadów, czyli osób ciągle podróżują­cych i pracujących z dowolnego miejsca na świecie. Niektóre firmy oferują benefity także współpracującym stale freelancerom, co oznacza, że mieszkanie dla pracownika może objąć także tę grupę.

Mieszkanie od zaufanego partnera

Zarówno pracownicy, jak i działy HR zajmujące się poszukiwaniem mieszkań dla pracowników, chętnie podejmują współpracę z podmiotami, które oferują jasne zasady najmu. Firmy już teraz przekonują się, że o wiele sprawniej wynajmuje się mieszkanie w ramach najmu zinstytucjonalizowanego niż prywatnego, zwłaszcza gdy zamierzają zakwaterować określoną grupę osób, np. delegowany zespół. Standard z Europy Zachodniej staje się powoli opcją dostępną także nad Wisłą. Umeblowane mieszkanie w atrakcyjnej okolicy, przejrzysta umowa najmu, metraż dostosowany także do rodziny wynajmującego, a przede wszystkim szybki i przyjazny proces zawarcia umowy (również zdalnie) – taką ofertę dla firm poszukujących lokum dla pracowników ma Resi4Rent – obecnie największy gracz na rynku PRS w Polsce.

Umeblowane mieszkanie w atrakcyjnej okolicy, przejrzysta umowa najmu, metraż dostosowany do rodziny wynajmującego, a przede wszystkim szybki i przyjazny proces zawarcia umowy – taką ofertę dla firm poszukujących lokum dla pracowników ma Resi4Rent.

– W dzisiejszych, niezwykle dynamicznych czasach, bardzo ważna jest elastyczność. Dotyczy ona nie tylko zmiany miejsca zamieszkania, ale i rozwoju kariery zawodowej. Jako podmiot, który specjalizuje się w najmie instytucjonalnym, wychodzimy naprzeciw potrzebom firm, które stoją przed wyzwaniem znalezienia odpowiedniego zakwaterowania dla swoich pracowników. Z naszych obserwacji wynika, że pracownicy są delegowani do innych miast na różny czas, kilka miesięcy lub lata. Przeprowadzają się tam sami, ale często relokacja obejmuje także ich bliskich. Uwzględniając indywidualne zapotrzebowania, mieszkanie w abonamencie w Resi4Rent daje wiele możliwości, a formalności są jasne i szybkie do przeprowadzenia. Co więcej, jesteśmy także elastyczni – w razie potrzeby oferujemy możliwość zmiany metrażu lub lokalizacji mieszkania przed wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu. Takie rozwiązanie jest szczególnie istotne w przypadku relokacji przez pracodawcę – dodaje Sławomir Imianowski.

Atrakcyjne lokum w sercu miasta

Aktualna oferta mieszkań w abonamencie Resi4Rent to 2600 lokali, które dostępne są w sześciu miastach, będących zarazem ważnymi ośrodkami na polskim rynku pracy: Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie oraz w Krakowie. W przygotowaniu są następne inwestycje, do końca 2022 Resi4Rent będzie oferowało ponad 3000 lokali. Mieszkania mają od 25 do 70 mkw., są to lokale typu studio, dwupokojowe z salonem (jedną sypialnią i kuchnią), a także trzypokojowe – z salonem i dwiema sypialniami, odpowiednie np. dla pracownika z rodziną. Wyróżnikiem oferty Resi4Rent jest także gwarancja wysokiej jakości – w ofercie są nowo oddane do użytku lokale z pełnym wyposażeniem, a w przypadku, gdy kończy się jedna umowa, następny lokator otrzyma profesjonalnie odświeżone mieszkanie. Potwierdzeniem unikatowości oferty Resi4Rent jest przyznanie firmie prestiżowego wyróżnienia Laur Konsumenta w kategorii Odkrycie Roku 2022.

Najem instytucjonalny doskonale wpisuje się w potrzeby firm, które mierzą się z procesem relokacji pracowników. Bezstresowa przeprowadzka, wysoki standard mieszkania i atrakcyjna lokalizacja, przy prostych formalnościach mogą być kluczowymi czynnikami przy zatrzymaniu pracownika w firmie lub zachęceniu danego specjalisty do podjęcia współpracy z firmą. Ponadto, zwłaszcza w przypadku konieczności najmu większej puli mieszkań, najem od firmy gwarantuje łatwą formę współpracy działu HR ze stabilnym i dobrze zorganizowanym administracyjnie partnerem, co nie jest możliwe w przypadku najmu od indywidualnych właścicieli.