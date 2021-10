Choć sprzedaż detaliczna w Japonii odnotowała we wrześniu drugi z rzędu spadek, okazał się on niższy niż zakładali ekonomiści. To rezultat ograniczania wydatków przez konsumentów w związku z pandemią, donosi Reuters.

Według rządowych danych, we wrześniu 2021 r. sprzedaż detaliczna w Kraju Kwitnącej Wiśni obniżyła się o 0,6 proc. w ujęciu rocznym, zdecydowanie wyhamowując dynamikę zniżki po 3,2 proc. spadku w sierpniu. Odczyt okazał się też dużo lepszy niż mediana prognoz, która zakładała spadek rzędu 2,3 proc. Co istotne, licząc w odniesieniu do sierpnia br. sprzedaż we wrześniu była o 2,7 proc. wyższa.,zaś w całym kwartale wzrosła o 1,2 proc. w ujęciu kwartalnym, notując najwyższą dynamikę od roku. Ten drugi odczyt może sugerować, że konsumpcja liczona ogółem, mogła w trzecim kwartale nie spaść tak mocno niż się oczekuje, jednak cała gospodarka tkwi w stagnacji. Według ekonomistów, to pokłosie letniej fali infekcji Covid-19, co może ograniczyć ogólny wzrost gospodarczy o niemal połowę w okresie trzech miesięcy do września włącznie.