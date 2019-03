MIiR: 170 mln zł na innowacje dla firm ze średnich miast Polski Wschodniej

Małe i średnie firmy z mniejszych miast Polski Wschodniej otrzymają w sumie 170 mln zł na innowacje podnoszące ich konkurencyjność - podał w czwartek resort inwestycji i rozwoju. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 14 czerwca.

Wnioski w konkursie będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.



"100 mln zł z tej puli to środki przeznaczone na wsparcie projektów realizowanych w średnich miastach Polski Wschodniej. Innowacje w średnich miastach Polski Wschodniej to szansa na rozwój nie tylko dla firm i miast, ale także makroregionu i kraju" - poinformował resort.



"+Pakiet dla średnich miast+ aktywnie wspiera przedsiębiorców" - powiedział, cytowany w komunikacie wiceminister w MIiR Adam Hamryszczak. "Tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji prywatnych to jeden z filarów Pakietu, dlatego nie ustajemy w działaniach i po raz kolejny zapraszamy firmy do sięgnięcia po wsparcie z Funduszy Europejskich. Wiążą się z tworzeniem nowych miejsc pracy, a innowacyjne produkty stają się doskonałym materiałem eksportowym" – dodał.



Resort podał, że o dotację będzie łatwiej, bo w nowym konkursie zmieniają się nie tylko kryteria przyznawania dofinansowania, ale też wysokość możliwej do pozyskania przez firmę pojedynczej dotacji. Teraz przedsiębiorca będzie mógł otrzymać nawet 20 mln zł dotacji (wcześniej było to 7 mln zł). "To szansa dla firm na realizację większych lub bardziej skomplikowanych inwestycji, które wymagają większych nakładów finansowych" - podkreślono.



Zmian jest więcej - podano. "Firma będzie mogła pozyskać dotację nie tylko na stworzenie innowacji produktowej, jak było dotychczas, ale również na opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego. Większy zakres wsparcia to szansa na rozwój dla większej liczby firm" - czytamy w komunikacie.



Resort poinformował też, "że produkt lub proces technologiczny, których dotyczy wsparcie, muszą być innowacyjne. To warunek otrzymania dofinansowania. Zmienia się jednak poziom innowacyjności".



"Od teraz wystarczy, aby innowacja była na poziomie regionalnym, a nie jak było dotychczas, że krajowym. Warunkiem jest jednak to, żeby produkt lub proces technologiczny powstał w wyniku wdrożenia prac B+R" - dodano.



"Łatwiej będzie również o innowację na poziomie krajowym, ponieważ w tym przypadku powstanie produktu lub procesu nie będzie musiało wiązać się z wdrożeniem wyników prac B+R, choć będzie można otrzymać za to dodatkowe punkty" - podkreślono.



Jak zaznaczyło ministerstwo, wdrażanie innowacji przez MŚP to jedno z najpopularniejszych działań Programu Polska Wschodnia, dlatego budżet na nabory został kolejny raz zwiększony. "Środki na wprowadzenie, na bazie prac B+R, innowacji produktowych w makroregionie pozyskało do tej pory 97 firm, a łączna wartość pozyskanego przez nie dofinansowania wyniosła niemal 450 mln zł" - zaznaczono.