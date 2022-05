Milczarski: ok. 9 proc. połączeń PLL LOT skasowanych z powodu rosyjskiej agresji

"Po pandemii Covid-19 przyszła wojna w Ukrainie. Musieliśmy skasować około 9 proc. naszych wszystkich połączeń. A od strony operacyjnej ponad 13 proc. naszych połączeń jest pod wpływem tej sytuacji, która się tam dzieje" - powiedział Milczarski dziennikarzom w Chicago.

Przypomniał, że LOT z powodu wojny nie lata do Rosji, na Białoruś i na Ukrainę.

Rafał Milczarski, fot. Marek Wiśniewski

"Pokój i cisza sprzyjają awiacji, a niepokój i wojna awiację w sposób straszliwy rujnuje. Wszelkie połączenia, które realizujemy na Wschód, zwłaszcza te dalekowschodnie, jak Tokio, Seul czy Tianjin w Chinach są to połączenia, których czas realizacji zwiększył się o ok. 4 godziny w obie strony na wskutek działań wojennych i obostrzeń z nimi związanych" - powiedział prezes LOT-u.

Dodał, że o ok. 4 proc. wzrosły ogólne koszty operacyjne LOT-u związane z wojną w Ukrainie, "co jest bardzo dużo".

Szef narodowego przewoźnika przyznał, że sytuacja geopolityczna bardzo negatywnie wpływa na szereg czynników ekonomicznych. "Cały świat w zasadzie boryka się z inflacją, mamy bardzo rosnące ceny surowców energetycznych, co się przekłada radykalnie na wzrost paliwa lotniczego" - tłumaczył.

Jak wskazał, zaplanowana w ubiegłym roku przez IATA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego) cena za baryłkę ropy miała w tym roku wynieść ok. 70 dol., a dziś to już 118 dol. "Obecna cena oscyluje w okolicach 110 dol. To są dla nas wielkie wyzwania, z którymi będziemy starali się radzić i bardzo elastycznie na nie reagować" - wskazał Milczarski.

Pytany, ile pasażerów LOT może przewieźć tym roku, prezes mówił, że 2021 był lepszy niż rok 2020. "Życzymy sobie, żeby rok 2022 był lepszy od 2021. Dzisiaj, w stanie tej niepewności, nie mogę wymienić żadnej cyfry" - powiedział.

PLL LOT w 2021 r. przewiozły na pokładach swoich samolotów prawie 4,2 mln pasażerów. Narodowy przewoźnik wykonał ponad 54 tys. operacji na 151 trasach do 109 portów lotniczych. W 2019 r. LOT przewiózł rekordową liczbę 10 mln pasażerów; a w 2020 r. było to 3,1 mln podróżnych.

Milczarski podkreślił, że kondycja LOT-u jest stabilna i nic LOT-owi nie zagraża. "Chociaż oczywiście to założenie opiera się na tym, że wojna nie rozleje się na nas" - tłumaczył.

Jak poinformował, spóła analizuje ewentualne kroki odnośnie pomocy publicznej lub nie. "Na razie nie możemy niczego takiego zakomunikować" - powiedział.

Milczarski mówił dziennikarzom w październiku ub.r., że udzielona PLL LOT pomoc publiczna nie będzie wystarczająca.

30 grudnia 2020 r. spółka zawarła umowę pożyczki z Polskim Funduszem Rozwoju w ramach rządowego Programu wsparcia Polskich Linii Lotniczych przyjętego przez Radę Ministrów 21 grudnia 2020 r. Pożyczka została udzielona w kwocie 1 mld 800 mln zł i została wypłacona spółce zgodnie z zapisami umowy. 31 grudnia ub.r. wpłynęła do spółki pierwsza transza pożyczki w wysokości 893 mln 682 tys. zł. Spłata pożyczki rozpocznie się od 30 grudnia 2023 r. Druga transza pożyczki udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju w wysokości 906 mln 318 tys. zł wpłynęła do spółki 21 stycznia 2021 r.

Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).