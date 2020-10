Miliarder przyznał się do unikania podatków przez 15 lat, ale może uniknąć kary

Robert F. Smith, uważany dotychczas za świetnego inwestora i hojnego filantropa, przyznał się do unikania płacenia podatków przez 15 lat.

Amerykańscy prokuratorzy ogłosili, że Smith ukrywał dochody i nie płacił podatków przez wiele lat wykorzystując do tego zagraniczne trusty, spółki i rachunki bankowe. Prawdopodobnie uniknie jednak oskarżenia, bo współpracuje z prokuraturą w sprawie Roberta Brockmana, biznesmena z Houston oskarżanego o wykorzystanie sieci podmiotów zarejestrowanych na Karaibach do ukrycia 2 mld USD dochodu. Prokuratura ogłosiła, że to największa sprawa podatkowa w USA przeciwko indywidualnej osobie.