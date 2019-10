Milion złotych otrzyma zwycięzca konkursu na opracowanie projektu przydomowej elektrowni wiatrowej w ramach projektu Wielkie Wyzwanie - Energia. Inicjatywę ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

NCBR zapewnia, że konkurs jest skierowany do szerokiego grona uczestników – od naukowców i przedsiębiorców, przez studentów i koła studenckie, po zespoły "garażowych" wynalazców i pasjonatów. Zwycięzca zostanie wyłoniony w 2020 roku. Dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki poinformował, że procedura konkursowa ruszy na początku grudnia.



"Jest nieograniczona liczba uczestników - każdy może się zgłosić. Jest bardzo niska bariera wejścia: finansowa, intelektualna, każda inna. Po prostu trzeba mieć pomysł i zaryzykować. Nagroda finansowa robi wrażenie i jest dobrym dopingiem" - powiedział.



Wyzwaniem konkursowym jest opracowanie kompaktowego, przydomowego urządzenia zdolnego do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób, w założonym czasie. Urządzenie będzie musiało być przystosowane do wykorzystania wiatru małych prędkości oraz turbulentnego, tj. cechującego się dużą zmiennością prędkości i kierunku. Urządzenie będzie musiało być przystosowane do wykorzystania przez użytkowników indywidualnych.



Jak powiedziała we wtorek w Poznaniu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, zagadnienie konkursowe jest bardzo bliskie temu, czym zajmowała się przez ostatni rok: jak sprawić, aby każdy był w stanie wytwarzać tanią i czystą energię.



"Takie wyzwanie będziemy chcieli postawić i poszukać odpowiedzi. To pierwszy tego typu konkurs, który oferuje bardzo wiele - nagroda to milion złotych, konkurs, w którym nie ma bariery uczestnictwa - mogą to być studenci, zespoły naukowe oraz osoby poniżej 18. roku życia. Liczymy na to, że przedstawią projekt czegoś, co jest napędzane wiatrem, generuje energię i dodatkowo pozwoli tę energię gromadzić. Co będzie atrakcyjne, estetyczne i do udźwignięcia kosztowo, co będziemy w stanie zrealizować i wdrażać" - dodała.



Opracowane rozwiązanie ma umożliwić dostęp do energii elektrycznej poza siecią i przyczynić się do oszczędności w gospodarstwach domowych. NCBR podało, że dzięki postawieniu takiego wyzwania, Centrum dąży do ograniczenia smogu i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.



Przygotowanie projektu przydomowej elektrowni wiatrowej jest pierwszym z Wielkich Wyzwań, rzucanych polskim inżynierom i pasjonatom przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.



"Trzy lata temu NCBR zaproponowało nowe podejście do innowacji, w którym określa problem, na który rynek szuka technologicznego rozwiązania. Teraz Centrum idzie krok dalej, organizując pierwsze polskie Wielkie Wyzwanie. Grand Challenge to unikalna formuła konkursu zapoczątkowana w 2004 roku przez amerykańską agencję DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). NCBR w porozumieniu z ekspertami naukowymi stawia wyzwanie, które jest technologiczną odpowiedzią na konkretny problem społeczny" – poinformowało Centrum.



Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że Wielkie Wyzwanie "z pewnością stanie się impulsem do odkopywania talentów ukrytych m.in. na polskich uczelniach, w instytutach, czasem też w przydomowych garażach". "Wierzę, że zdołamy je wszystkie pokazać światu z korzyścią dla polskiej gospodarki, środowiska i nas wszystkich" - powiedziała.



Jak wskazał cytowany w komunikacie prasowym wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, żeby podnieść poziom innowacyjności wśród polskiego społeczeństwa, potrzeba nie tylko zachęt legislacyjnych czy biznesowych, ale też szukania i promowania ludzi z pasją.



"Ogłaszając pierwsze polskie Wielkie Wyzwanie chcemy zasiać entuzjazm naukowy i pokazać, że nieograniczona wyobraźnia, pomysłowość i przedsiębiorczość to nasza polska droga do sukcesu" - podkreślił Gowin.



Finał pierwszej edycji Wielkiego Wyzwania zaplanowano na jesień 2020 roku. Wówczas zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma milion złotych nagrody. Dyrektor NCBR poinformował, że zwycięzca, który zaproponuje najlepsze urządzenie, będzie również właścicielem projektu, który będzie mógł rozwinąć, a następnie skomercjalizować.