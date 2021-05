Milionom Amerykanów grodzi wyrzucenie z domu

Ponad 11 mln Amerykanów zalega z czynszem i wielu z nich zostanie wyrzuconych z domu kiedy z końcem czerwca wygaśnie zakaz eksmisji wprowadzony z powodu kryzysu spowodowanego przez pandemię.

Amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) ogłosiło moratorium na eksmisje we wrześniu. Obowiązuje ono do 30 czerwca. Peter Hepburn, profesor socjologii z Rutgers University-Newark i badacz The Eviction Lab uważa, że choć moratorium nie jest doskonałym rozwiązaniem, to spowodowało spadek o co najmniej 50 proc. liczby eksmisji w porównaniu z normalnym analogicznym okresem. Zarówno on, jak i inni eksperci spodziewają się gwałtownego wzrostu liczby eksmisji w momencie wygaśnięcia moratorium. Wskazują, że ok. 15 proc. płacących czynsz nie jest obecnie na bieżąco z opłatami. Łączna kwota zaległych czynszów szacowana jest na ok. 70 mld USD. Choć Kongres USA przeznaczył 45 mld USD na dopłaty do czynszów, to są problemy z dystrybucją tych pieniędzy. Dlatego eksperci wzywają do przedłużenia moratorium, aby zyskać czas na przekazanie wsparcia.