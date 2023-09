Milisystem: komunikat KNF o podejrzeniu manipulacji akcjami nie dotyczy organów spółki

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczący informacji o zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami spółki Milisystem nie dotyczy spółki ani jej organów, a akcjonariuszy - podała w środę spółka Milisystem.

Jak przekazała we wtorek KNF, złożyła do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami m.in. spółki Milisystem.

"Spółka nie posiada wiedzy o akcjonariuszach spółki, poza zawiadomieniami przekazywanymi przez akcjonariuszy przekraczających wskazane prawem progi akcji. Obecny Zarząd funkcjonuje od stycznia bieżącego roku, a w latach poprzednich doszło do bardzo znaczących zmian w strukturze akcjonariatu, organach spółki oraz profilu jej działalności" - podano w komunikacie.

Dodano, że spółka nie ma prawnych ani faktycznych możliwości kontroli akcjonariatu.

Milisystem oświadczyła, że konsekwentnie realizuje obraną strategię rozwoju i przedmiotowe zawiadomienie w żaden sposób nie zakłóca jej realizacji. Jednocześnie wskazano, że w przypadku naruszenia jej dobrego imienia podejmie odpowiednie kroki prawne w celu ochrony swoich słusznych interesów.

Spółka Milisystem SA jest notowana na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. "Komisja złożyła zawiadomienie z uwagi na podejrzenie manipulacji w obrocie akcjami tej spółki, przeprowadzonej od 5 maja do 21 września 2022 roku, przez grupę osób fizycznych i podmiotów działających w porozumieniu" - poinformowano we wtorek.

Komisja przypomniała, że złamanie zakazu manipulacji stanowi naruszenie art. 15 rozporządzenia MAR1 i jest zagrożone grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo oboma tymi karami łącznie. Wejście w porozumienie z inną osobą, mające na celu manipulację stanowi przestępstwo zagrożone grzywną do 2 000 000 zł.