Minimalna zmiana kontraktów przed sesją na Wall Street

Po wtorkowej sesji za oceanem zakończonej niewielką zmianą indeksów środowa zapowiada się podobnie.

Na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji na Wall Street wartość kontraktów na S&P500 i Nasdaq 100 zmieniała się o mniej niż 0,1 proc., a kontrakt na Dow Jones rósł o 0,1 proc. Równie niewielkimi zmianami zakończyła się wtorkowa sesja na amerykańskich rynkach akcji. Niezdecydowanie inwestorów tłumaczone jest równowagą między optymizmem wywołanym przez wyraźne sygnały powrotu normalności po kryzysie spowodowanym przez pandemię a obawami przed wycofywaniem wsparcia dla gospodarek przez banki centralne. W środę inwestorzy będą uważnie przyglądać się „beżowej księdze” Fed, która zostanie opublikowana na dwie godziny przed końcem sesji. Najważniejsze będą jednak publikowane w najbliższych dniach dane z rynku pracy, szczególnie piątkowy raport dotyczący liczby miejsc pracy stworzonych w gospodarce w maju. Do tego czasu trudno oczekiwać dużych zmian na rynkach. Rentowność obligacji 10-letnich USA lekko spada, rośnie natomiast wyraźnie indeks dolara, co przekłada się na spadek ceny złota. Ropa WTI drożeje o ok. 1 proc. do 68,38 USD.