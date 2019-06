Minimalne spadki indeksów GPW, w WIG20 najbardziej stracił CD Projekt

W poniedziałek większość głównych indeksów zniżkowała. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół CD Projekt, Alior Bank i CCC.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,1 proc. do 2.237,71 pkt., WIG zniżkował 0,1 proc. do 57.857,73 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,2 proc. do 3.943,69 pkt., a sWIG80, jako jedyny, zyskał 0,2 proc. do 11.596,76 pkt.



Obroty na GPW wyniosły 603 mln zł, z czego 533 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



Około godz. 17.15 niemiecki indeks DAX stracił 0,3 proc., a S&P500 zniżkował 0,3 proc.



W gronie spółek z WIG20, których kurs najmocniej spadł były: CD Projekt – o 2,3 proc., Alior Bank – o 2,0 proc. i CCC – o 1,8 proc.



Największe wzrosty kursu odnotowały natomiast: JSW – o 5,5 proc., Dino Polska – o 1,9 proc. i Pekao – o 1,2 proc. Zyskały również akcje Tauronu – wzrost o 0,6 proc.



W trakcie poniedziałkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że Polski Fundusz Rozwoju jest gotowy do wsparcia finansowego Tauronu w zakresie inwestycji na rzecz energii odnawialnej.



Pod koniec maja wiceprezes zarządu Tauronu Jarosław Broda informował, że spółka szacuje wydatki inwestycyjne w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne na 5-6 mld zł do 2025 r., z czego udział kapitałowy Tauronu sięgnąłby 20 proc. tej kwoty.



Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się: Bloober Team - spadek o 11,7 proc., Kania – o 11,3 proc., i Idea Bank – o 10,9 proc.



Cena Bloober Team, notowanego na NewConnect, zniżkowała piątą sesję z rzędu i była najniższa od października 2018 roku. Od 27 maja kurs spółki zniżkował o ok. 36 proc.



Po piątkowym zamknięciu Bloober Team podał, że dokona odpisu aktualizacyjnego z powodu utraty wartości aktywów na kwotę ok. 501 tys. zł złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2018r.



Odpis jest m. in. wynikiem oszacowania odzyskiwalności nakładów na grę Brawl, gdyż zarząd spółki zidentyfikował wysokie ryzyko, że przychody nie pokryją w pełni nierozliczonych do dnia bilansowego nakładów.



Akcje Kanii zniżkowały siódmą sesję z rzędu, pogłębiając historyczne minimum.



Po piątkowej sesji Idea Bank poinformował, że KNF odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank.



Ponadto, bank podał, że rezygnacje z pełnienia funkcji członków zarządu ze skutkiem natychmiastowym złożyli: Tomasz Górski, Piotr Petelewicz oraz Pan Dariusz Daniluk.



Ze spółek szerokiego rynku w poniedziałek pozytywnie wyróżnił się Polnord – wzrost o 7,1 proc.