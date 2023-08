Minister cyfryzacji: ministerstwo nie poprze wzrostu cen usług streamingowych

Prezes SFP Jacek Bromski w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" kłamie co do okoliczności naszego spotkania, podczas którego jasno przekazałem, że Ministerstwo Cyfryzacji nie poprze wzrostu cen usług streamingowych - napisał w poniedziałek na Twitterze minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Minister cyfryzacji odniósł się do wywiadu prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacka Bromskiego dla "Rzeczpospolitej" na temat nowelizacji ustawy o prawach autorskich, która implementuje do polskiego prawa unijną dyrektywę w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Bromski w rozmowie z "Rz" wskazał, że do tej pory nie udało się jej wdrożyć. Zapowiedział złożenie pozwu przeciwko rządowi. "Ogólny roczny przychód wszystkich platform streamingowych w Polsce to 2,5 mld zł, w czym Netflix ma ok. 60 proc. udziału. My chcemy dostać 1,5 proc. tantiem" - powiedział.

Do wywiadu prezesa SFP odniósł się w poniedziałek na Twitterze minister cyfryzacji. "Jacek Bromski chce, żeby Polacy płacili więcej za filmy i muzykę w sieci aby jego stowarzyszenie miało jeszcze więcej pieniędzy na działalność statutową. Dotychczasowe wydatki na tę działalność to np. zakup tego, jak sam twierdzi, "skromnego pensjonatu" przy plaży w Sopocie" - napisał Cieszyński dołączając do wpisu zdjęcie willi.

"Bromski w wywiadzie dla "Rz" kłamie także co do okoliczności naszego spotkania, podczas którego jasno przekazałem, że Ministerstwo Cyfryzacji nie poprze wzrostu cen usług streamingowych. I zapomina, że obiecał przekazać dane dotyczące tego, jak wygląda podział wpływów z tantiem" - podkreślił szef MC.