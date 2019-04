Minister energii do związkowców: ilość węgla dla energetyki nie zmaleje

Zużycie węgla kamiennego w energetyce pozostanie na stabilnym poziomie - zapewnił górnicze związki zawodowe minister energii Krzysztof Tchórzewski. W piśmie, do którego dotarła PAP zaznaczył, że jednocześnie udział węgla w produkcji energii będzie malał.

Ministerstwo Energii nie ma zamiaru zmieniać zasad przyjętych w projekcie Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. dotyczących udziału energetyki węglowej w miksie energetycznym - napisał Tchórzewski w piśmie, skierowanym do szefów dziewięciu górniczych central związkowych.



„Wolumen wykorzystania węgla kamiennego - ponad 30 mln ton rocznie do produkcji energii elektrycznej pozostanie na stabilnym poziomie” - napisał minister. „Węgiel jest dla naszej energetyki stabilizatorem i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Troska rządu o ten sektor została wyrażona w celu głównym zapisanym w +Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce+” - zaznaczył Tchórzewski w piśmie.



Jak podkreślił, do dalszego rozwoju polskiej gospodarki potrzebne jest zaspokojenie wzrastającego zużycia energii elektrycznej, które będzie pokrywane poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii oraz przez wdrożenie w ok. 2033 r. energetyki jądrowej.



To oznacza - zaznaczył Tchórzewski - że w ramach dywersyfikacji miksu energetycznego przewiduje się stopniowe procentowe zmniejszanie udziału węgla kamiennego i brunatnego w bilansie produkcji energii elektrycznej. Spadek ten ma wynieść z obecnych ok. 77 proc. do ok. 60 proc. w 2030 r. Jednak wolumen wykorzystywanego węgla kamiennego ma się nie zmienić.



Minister podkreślił, że „dzięki uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na to, żeby w Polsce mogła funkcjonować energetyka węglowa dłużej od innych krajów UE” oraz objęcia jej mechanizmem rynku mocy „zaoszczędzimy na tych działaniach około 40-55 mld zł”.



„Fundusze te będzie można przeznaczyć na nowoczesną i niskoemisyjną inwestycję w przyszłość, jakim jest niewątpliwie budowa energetyki jądrowej” - wskazał Tchórzewski.



Natomiast w kwestii przyszłości górnictwa węgla kamiennego minister zaznaczył, że celem rządowego programu dla sektora jest „tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach”.



„Działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo – prawnym, pozwala to na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej” - zaznaczył Tchórzewski.