Minister finansów: służba publiczna to praca i misja dla ojczyzny

Służba publiczna to nie tylko praca, ale przede wszystkim misja wykonywana każdego dnia dla dobra ojczyzny - mówił minister finansów Marian Banaś z okazji przypadającego w niedzielę Dnia Służby Publicznej.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku ustanowiło 23 czerwca Dniem Służby Publicznej. Z okazji święta, które w tym roku przypadło w niedzielę, Ministerstwo Finansów przygotowało film, w którym pracownicy i kierownictwo resortu mówią, czym jest dla nich służba publiczna.



"Służba publiczna to nie tylko praca, ale przede wszystkim misja, którą wykonujecie każdego dnia dla dobra naszej ojczyzny. Wypełniając sumiennie swoje obowiązki przyczyniacie się do realizacji rozwoju naszego kraju i podnoszenia jakości życia całego społeczeństwa. Życzę państwu wytrwałości w realizacji waszych planów i celów. Wszystkiego dobrego" - powiedział w nagraniu umieszczonym na Twitterze MF minister Banaś.



Szef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak wskazał zaś, że służba publiczna to odpowiedzialność. "Odpowiedzialność zarówno za zadania, które wykonuję, jak i za moich współpracowników, z którymi te zadania realizuję" - tłumaczył.



Pracownicy MF dodali, że bycie w służbie publicznej to zaszczyt, przywilej i honor.



Jak czytamy na stronie internetowej ONZ, Dzień Służby Publicznej to święto wartości i cnót służby publicznej dla społeczności; wkładu usług publicznych w proces rozwoju, uznania pracy urzędników publicznych oraz zachęcenia młodych ludzi do kontynuowania kariery w sektorze publicznym.