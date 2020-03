Minister Jadwiga Emilewicz już nie słodzi biznesowi

Rząd zmienił zdanie — podatek cukrowy wejdzie od 1 lipca. Branża rwie włosy z głowy.

W wywiadzie dla „PB” z 12 marca 2020 r. Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, zapowiedziała, że wejście w życie podatku cukrowego zostanie przesunięte na koniec roku, żeby ograniczyć obciążenia przedsiębiorców w czasie zmagań z epidemią koronawirusa. W środę 25 marca stwierdziła, że data wejścia w życie tzw. podatku cukrowego się nie zmieniła i zacznie on obowiązywać zgodnie z planem, czyli od 1 lipca 2020 r. Przedstawicielom branży zasugerowała negocjacje z... Ministerstwem Zdrowia.

— Branża jest rozczarowana i traci zaufanie do rządu, który w tak trudnym czasie powinien nas wspierać, a nie nakładać nowe podatki. To nieodpowiedzialne i nieetyczne działanie w czasie, gdy utratą pracy zagrożonych jest milion ludzi. Ten podatek w kontekście pandemii koronawirusa oznacza bankructwo firm działających w Polsce, także firm rodzinnych które zatrudniają 8 mln ludzi i dają 60 proc. PKB. Podatek cukrowy powinien być odrzucony — mówi Jan Kolański, prezes firmy Colian.

Zaskoczenia nie kryje Janusz Rubas, prezes Hoop Polska.

— Jestem zdumiony wypowiedzią pani minister. Nie jest to tylko zmiana stanowiska względem wcześniejszych deklaracji, ale jawna kontra do proprzedsiębiorczej narracji rządu. Kiedy producenci znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji i martwią się o utrzymanie miejsc pracy, powrót rządu do podatku cukrowego jest absurdalny, kuriozalny i niezrozumiały. Świadczy o braku kompetencji i wiedzy sprawujących władzę — twierdzi Janusz Rubas.

Rządową ustawę o tzw. podatku od cukru Sejm uchwalił 14 lutego 2020 r. Senat ją odrzucił w całości 13 marca (większością głosów opozycji). Wróciła jednak do Sejmu i czeka na stanowisko posłów wobec decyzji senatorów. Danina od napojów słodzonych ma być podzielona na dwie części: stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna). Natomiast część zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gr/100 ml — w przeliczeniu na litr napoju.