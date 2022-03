Minister klimatu: ochrona taryfowa na razie ma dotyczyć gazu

Szefowa MKiŚ została zapytana przez Polską Agencję Prasową, czy zapowiedziana w piątek na konferencji ochrona taryfowa będzie odnosiła się zarówno do cen gazu, jak i prądu. "Na dzień dzisiejszy mówimy o gazie" - powiedziała Anna Moskwa.

Minister klimatu i środowiska wskazała, że obecnie Komisja Europejska przygotowuje swoje rozwiązania i pakiety dotyczące ochrony odbiorców indywidualnych. Polski rząd - jak dodała - ma przygotować własną inicjatywę w tej sprawie.

"Pojawiło się w komunikatach Komisji kilka takich już sygnałów, że jest zgoda na wydłużenie ochrony dla odbiorców wrażliwych, dla mieszkańców. Widzimy tę datę 2027 r. jako datę końcową, gdzie polityki europejskie będą przestawiały się zupełnie na nierosyjskie surowce. Więc powiązaliśmy to z tym 2027 i ma to obowiązywać do 2027 r. (ochrona taryfowa - PAP)" - powiedziała minister Anna Moskwa.

Wcześniej w piątek na konferencji minister Moskwa poinformowała, że do 2027 r. Urząd Regulacji Energetyki miałby regulować taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale.